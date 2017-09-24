В акимате Усть-Каменогорска опровергли слухи о вспышке гастроэнтерита в детском саду

Источник: Newtimes.kz

На официальной страничке акимата города в «Facebook» сообщили, что несколько дней назад двое воспитанников детского сада-яслей № 2 «Булдiршiн» на Защите заболели. Детям поставили диагноз «острый гастроэнтерит». Главный санитарный врач города и руководитель городского подразделения департамента охраны общественного здоровья Михаил Дерябин рассказал о сложившейся ситуации в дошкольном учреждении.

«В группе, где были зарегистрированный два случая заболевания острым гастроэнтеритом, числится 20 детей. Из них обследование прошли 15, еще трое отсутствуют по причине ОРВИ. При опросе детей жалоб на дисфункцию кишечника и повышение температуры не было. Среди 26 сотрудников учреждения отсутствующих по причине болезни нет», — передает слова господина Дерябина пресс-службы городского акимата.

Акимат города, ссылаясь на департамент охраны общественного здоровья, передает, что проведены все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, отобраны пробы для лабораторных исследований.