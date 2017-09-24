Спасатели сообщили о заморозках в Воронежской области 25 сентября

Источник: РИА "Воронеж"

ГУ МЧС по Воронежской области получило от центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «штормовое предупреждение». Ночью и утром 25 сентября в Воронежской области ожидаются заморозки до 1 градуса.

Спасатели попросили принять информацию во внимание. Жителям области рекомендовали учитывать возможное похолодание в своей деятельности.