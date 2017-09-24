Спасатели сообщили о заморозках в Воронежской области 25 сентября
Столбик термометра опустится до минус 1 градуса.
Столбик термометра опустится до минус 1 градуса.
ГУ МЧС по Воронежской области получило от центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «штормовое предупреждение». Ночью и утром 25 сентября в Воронежской области ожидаются заморозки до 1 градуса.
Спасатели попросили принять информацию во внимание. Жителям области рекомендовали учитывать возможное похолодание в своей деятельности.
В случае возникновения ЧС жители региона могут обратиться по номерам вызова экстренных служб — «112» или «101». Телефон доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8 (473)277−99−00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.