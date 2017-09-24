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16:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели сообщили о заморозках в Воронежской области 25 сентября

Столбик термометра опустится до минус 1 градуса.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

ГУ МЧС по Воронежской области получило от центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «штормовое предупреждение». Ночью и утром 25 сентября в Воронежской области ожидаются заморозки до 1 градуса.

Спасатели попросили принять информацию во внимание. Жителям области рекомендовали учитывать возможное похолодание в своей деятельности.

В случае возникновения ЧС жители региона могут обратиться по номерам вызова экстренных служб — «112» или «101». Телефон доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8 (473)277−99−00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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