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13:30 (мск), источник: Kazinform

Фестиваль воздушных шаров чуть не сорвался из-за плохой погоды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Сильный ветер и облака едва не сорвали первый фестиваль воздушных шаров в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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19
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19
фотографий

С раннего утра над городом то и дело сгущались тучи, потом небо становилось чистым. Но алматинцев, жаждущих романтики, это не испугало. На первый фестиваль воздушных шаров собралось немало посетителей, хотя, их могло быть в разы больше, будь природа добрее и спокойнее.

На главной площадке фестиваля, расположившейся на территории спортивного комплекса «Almaty Arena» и прилегающего к ней нового легкоатлетического стадиона, расположились 15 аэростатов, управляемые пилотами-воздухоплавателями из Казахстана и России. Десять аэростатов специально привезены из России. Каждый аэростат расчитан на подъем трех-четырех человек, в течение дня алматинцев с удовольствием поднимали в воздух. Также состоялись демонстрационные запуски фигурных аэростатов и мастер-классы от воздухоплавателей.

Однако, самые романтичные моменты программы, запланированные на вечер, все-таки были сорваны сильным ветром. По словам организаторов, техника безопасности превыше всего.

Красочное шоу тепловых аэростатов было отменено, как и вечерние полеты на шарах. А запланированные регистрации брака были проведены не в воздухе, а на «Almaty Arena».

Интерес к воздухоплаванию на воздушных шарах в Казахстане в последнее время все больше возрастает. По словам члена ассоциации воздухоплавателей РК Галины Косяковой, в Алматы скоро откроется школа по обучению пилотов-воздухоплавателей.

«Сейчас в Казахстане 10 пилотов-воздухоплавателей, у каждого из которых команда из 4 человек. Пока что наши пилоты-воздухоплаватели вынуждены учиться этому делу в ближнем зарубежье, в частности в России и Украине. Мы давно готовились открыть первую казахстанскую школу по обучению пилотов-воздухоплавателей и после фестиваля такая школа начнет свою работу в Алматы. У нас для этого уже есть парк аэростатов и опытная команда пилотов-профессионалов», — рассказывает Галина Косякова.

Помимо полетов, гостям фестиваля предложили мастер классы от местных мастеров, выставка гончарных, декоративных и ремесленных изделий, участие во флешмобах и конкурсах, а также концерт алматинских артистов и угощения от местных производителей.

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