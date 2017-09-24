Фестиваль воздушных шаров чуть не сорвался из-за плохой погоды в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Сильный ветер и облака едва не сорвали первый фестиваль воздушных шаров в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Сильный ветер и облака едва не сорвали первый фестиваль воздушных шаров в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С раннего утра над городом то и дело сгущались тучи, потом небо становилось чистым. Но алматинцев, жаждущих романтики, это не испугало. На первый фестиваль воздушных шаров собралось немало посетителей, хотя, их могло быть в разы больше, будь природа добрее и спокойнее.
На главной площадке фестиваля, расположившейся на территории спортивного комплекса «Almaty Arena» и прилегающего к ней нового легкоатлетического стадиона, расположились 15 аэростатов, управляемые
Однако, самые романтичные моменты программы, запланированные на вечер,
Красочное шоу тепловых аэростатов было отменено, как и вечерние полеты на шарах. А запланированные регистрации брака были проведены не в воздухе, а на «Almaty Arena».
Интерес к воздухоплаванию на воздушных шарах в Казахстане в последнее время все больше возрастает. По словам члена ассоциации воздухоплавателей РК Галины Косяковой, в Алматы скоро откроется школа по обучению
«Сейчас в Казахстане 10
Помимо полетов, гостям фестиваля предложили мастер классы от местных мастеров, выставка гончарных, декоративных и ремесленных изделий, участие во флешмобах и конкурсах, а также концерт алматинских артистов и угощения от местных производителей.