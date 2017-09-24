Телефонную книгу Гитлера продали на аукционе почти за 45 тысяч долларов

Как сообщается на официальном сайте аукциона, книгу обнаружил в Рейхсканцелярии британский поданный Джон Ходж 72 года назад, в конце Второй мировой войны.

​Книга содержит более 200 написанных от руки телефонных номеров, включая номера Генриха Гиммлера, Иосифа Геббельса, Рудольфа Гесса, Германа Геринга, Иоахима фон Риббентропа, Рейнхарда Гейдриха, Альберта Бормана и других высокопоставленных членов СС.

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Кроме того, в книге записаны номера личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера и фотографа Генриха Гофмана, познакомившего руководителя Третьего рейха с его будущей женой Евой Браун. Как отмечается, имя Адольфа Гитлера единственное, которого нет в справочнике.

«Это уникальный фрагмент истории, который дает доступ историкам и коллекционерам к ранее неизвестной информации касательно высшего эшелона одного из самых ужасных режимов», — цитирует издание представителя аукционного дома Эндрю Олдриджа.