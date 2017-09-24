В Челябинске прекратится дождь, но похолодает до нуля градусов

«На южные регионы Сибири и Урала пришел циклон, который затягивает холодный арктический воздух из акватории Карского моря, — поясняют в Гидрометцентре России. — Похолодание уже затронуло Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Заморозки ожидаются и на юге Урала. Ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов, днем будет не выше плюс 10-ти. Пройдут дожди, по ночам не исключен мокрый снег».