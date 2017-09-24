В Челябинске прекратится дождь, но похолодает до нуля градусов
В областном центре в ночь с воскресенья на понедельник ожидается понижение температуры до нуля градусов при очень высоком атмосферном давлении, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В областном центре в ночь с воскресенья на понедельник ожидается понижение температуры до нуля градусов при очень высоком атмосферном давлении, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В отдельных районах Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 3 градусов.
«На южные регионы Сибири и Урала пришел циклон, который затягивает холодный арктический воздух из акватории Карского моря, — поясняют в Гидрометцентре России. — Похолодание уже затронуло
Днем в понедельник, 25 сентября, в Челябинске столбик термометра не поднимется выше шести градусов, будет облачно с пояснениями, без осадков, слабый ветер, сохранится высокое давление.
Во вторник днем потеплеет до семи градусов, осадки не ожидаются.