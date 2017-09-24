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13:11 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске прекратится дождь, но похолодает до нуля градусов

В областном центре в ночь с воскресенья на понедельник ожидается понижение температуры до нуля градусов при очень высоком атмосферном давлении, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 78% 762 мм рт. ст. 2 м/с

В отдельных районах Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 3 градусов.

«На южные регионы Сибири и Урала пришел циклон, который затягивает холодный арктический воздух из акватории Карского моря, — поясняют в Гидрометцентре России. — Похолодание уже затронуло Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Заморозки ожидаются и на юге Урала. Ночью столбики термометров опустятся до минус 3 градусов, днем будет не выше плюс 10-ти. Пройдут дожди, по ночам не исключен мокрый снег».

Днем в понедельник, 25 сентября, в Челябинске столбик термометра не поднимется выше шести градусов, будет облачно с пояснениями, без осадков, слабый ветер, сохранится высокое давление.

Во вторник днем потеплеет до семи градусов, осадки не ожидаются.

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