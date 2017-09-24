Ростовчанин Баста получил очередную музыкальную награду
Известный репер стал победителем в номинации «Хип-хоп года» Пятой реальной премии MusicBox — 2017.
Известный репер стал победителем в номинации «Хип-хоп года» Пятой реальной премии MusicBox — 2017.
«Всеми любимый Баста получил заслуженную награду в номинации «Хип-хоп года», — сообщает паблик MusicBox в Instagram.
Церемония награждения престижной премией в пятый раз состоялась 23 сентября в московском Crocus City Hall и прошла в соответствии с концепцией «Музыка вселенной».
Баста (Василий Вакуленко), вероятно, не готовился к тому, что будет признан победителем: на сцену он вышел в шортах, толстовке и спортивной обуви.
С другой стороны, это мог быть заранее продуманный ход, так как ростовский рэпер известен своими примерами эпатажа.
Только за последний год его видели в церковной рясе, в костюме крошечной
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Как бы там ни было, сообщение Басты о своём очередном успехе уже набрало более 240 тысяч просмотров. А сам исполнитель сообщил, что посвящает победу «любимому и лучшему городу на земле — Ростову-на-Дону».
Как ранее писал «АиФ-Ростов», 13 сентября Василий Вакуленко (Баста) стал победителем в двух номинациях премии журнала GQ «Человек года».