Ростовчанин Баста получил очередную музыкальную награду

«Всеми любимый Баста получил заслуженную награду в номинации «Хип-хоп года», — сообщает паблик MusicBox в Instagram.

Церемония награждения престижной премией в пятый раз состоялась 23 сентября в московском Crocus City Hall и прошла в соответствии с концепцией «Музыка вселенной».

Баста (Василий Вакуленко), вероятно, не готовился к тому, что будет признан победителем: на сцену он вышел в шортах, толстовке и спортивной обуви.

С другой стороны, это мог быть заранее продуманный ход, так как ростовский рэпер известен своими примерами эпатажа.

Только за последний год его видели в церковной рясе, в костюме крошечной феи-сироты Малефисенты и в дружеских объятиях мужчины, ударившего журналиста НТВ во время прямого эфира в день ВДВ.

В социальных сетях по-разному отнеслись к известию об очередной победе Басты. В комментариях можно увидеть и критические — «В смысле всеми любимый? Мне он не нравится так же, как и его творчество» (rita_ak_tina) и восторженные отклики — «Вася-молодец! Ростов тебя любит!» (kostenkomaya).

Как бы там ни было, сообщение Басты о своём очередном успехе уже набрало более 240 тысяч просмотров. А сам исполнитель сообщил, что посвящает победу «любимому и лучшему городу на земле — Ростову-на-Дону».

Как ранее писал «АиФ-Ростов», 13 сентября Василий Вакуленко (Баста) стал победителем в двух номинациях премии журнала GQ «Человек года».