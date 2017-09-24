Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Лучшие снимки Cassini
13:52 (мск), источник: Sputnik.by

Чеснов: охватить все гриппозные вирусы одной прививкой нереально

Известный минский педиатр, заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска, Дмитрий Чеснов продолжает давать советы мамам: когда лучше делать детям прививки от гриппа, и почему вакцины не всегда оказываются эффективными.

Источник: Sputnik.by

В ожидании подъема заболеваемости гриппом вакцинацию нужно проводить уже сейчас — в сентябре и начале октября, потому что иммунный ответ будет формироваться минимум месяц, отметил известный педиатр Дмитрий Чеснов на радио Sputnik Беларусь.

«Кстати, иммунный ответ не такой уж долгосрочный, он может держаться примерно полгода. Поэтому ежегодно следует вакцинировать против гриппа. Другое дело, что мы только предполагаем, какие вирусы гриппа придут к нам. Охватить весь спектр гриппозных вирусов нереально в принципе. Вот и получается, что мы привили ребенка от одного вируса, а пришел другой, организм отказался не вполне готовым, и он будет болеть», — сказал доктор Чеснов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Продолжают искать: ночью не удалось найти пропавшего в пуще мальчика
Лед растоплен: как прошли соревнования по фигурному катанию в Минске
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады
Минобороны показало снимки техники спецназа США на территории ИГ
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
Скончался американский певец Чарльз Брэдли
Как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга
Спорт
Четыре проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры Объясняем, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь