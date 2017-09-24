Чеснов: охватить все гриппозные вирусы одной прививкой нереально

В ожидании подъема заболеваемости гриппом вакцинацию нужно проводить уже сейчас — в сентябре и начале октября, потому что иммунный ответ будет формироваться минимум месяц, отметил известный педиатр Дмитрий Чеснов на радио Sputnik Беларусь.

«Кстати, иммунный ответ не такой уж долгосрочный, он может держаться примерно полгода. Поэтому ежегодно следует вакцинировать против гриппа. Другое дело, что мы только предполагаем, какие вирусы гриппа придут к нам. Охватить весь спектр гриппозных вирусов нереально в принципе. Вот и получается, что мы привили ребенка от одного вируса, а пришел другой, организм отказался не вполне готовым, и он будет болеть», — сказал доктор Чеснов.