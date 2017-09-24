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14:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Очередную свалку выброшенных посылок обнаружили в Ростове-на-Дону

Свалка недошедших до адресатов писем и бандеролей обнаружена в Ростове-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Нашел ее местный житель. По его словам, когда он пошел выбрасывать мусор, неподалеку от пересечения улицы Пулковской и переулка Паровозного, то увидел в контейнерах раскрытые посылки и письма. Находку свою он сфотографировал и выложил в интернете, где инцидент уже активно обсуждается горожанами.

Как сообщает 161.ru, в пресс-службе «Почты России» информация по данному факту уточняется. Проводится проверка.

Напомним, это уже не первый случай воровства посылок. В конце июля 2017 года в Ростове возле яхт-клуба рыбак нашел вскрытые посылки.

Сотрудники службы безопасности «Почты России» провели внутреннее расследование и установили личность работника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении почтовых отправлений. Молодой человек работал сортировщиком, он забирал из посылок товарные вложения, а упаковки выбрасывал за городом. Полиция его арестовала и сообщила, что подозреваемый признал свою вину. А в сентябре 2017 года очередную свалку вскрытых посылок обнаружил водитель, проезжающий по трассе Ростов — Азов. В основном в посылках были телефоны и сим-карты, заказанные несколько месяцев назад. Все это вор вытащил и оставил себе, а коробки выкинул на обочину дороги.

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