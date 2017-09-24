$49 млн выиграл в лотерею канадец

Кроме того, еще 15 участников розыгрыша выиграли «утешительные призы» в размере 1 млн канадских долларов ($810 тыс.) каждый. Эти билеты были реализованы в провинциях Квебек, Онтарио, Манитоба, Саскачеван и Альберта. Согласно правилам лотереи, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.



Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другой лотерее «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2017 годах в Стране кленового листа были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.