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14:47 (мск), источник: Kazinform

$49 млн выиграл в лотерею канадец

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Лотерейный билет с выигрышем в размере 60 млн канадских долларов ($49 млн) в национальную лотерею Lotto Max продан в одной из центральных провинций Канады, сообщает ТАСС со ссылкой на представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит розыгрыши.

На данный момент известно, что заветный квиток мог купить один из жителей провинций Манитоба, Саскачеван или Альберта. «Выпавшие номера — 2, 10, 37, 38, 39, 43 и 47. Бонус-число — 28», — уточнили организаторы.

Кроме того, еще 15 участников розыгрыша выиграли «утешительные призы» в размере 1 млн канадских долларов ($810 тыс.) каждый. Эти билеты были реализованы в провинциях Квебек, Онтарио, Манитоба, Саскачеван и Альберта. Согласно правилам лотереи, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в другой лотерее «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2017 годах в Стране кленового листа были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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