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13:40 (мск), источник: Tengrinews

Ученые нашли самый полезный для здоровья продукт

Ученые из США провели исследование и выяснили, что мед является идеальным продуктом, который станет «волшебной пилюлей» для организма человека, сообщает сайт Vladtime.ru.

Источник: Tengrinews

По словам специалистов, всего ложечка мёда в день способна значительно улучшить здоровье.

По данным СМИ, мед может быть отличным антиоксидантом. Это значит, что при регулярном его употреблении организм будет очищаться от токсинов. А антибактериальные свойства меда улучшат состояние кожи в несколько раз.

При похудении рекомендуется исключить все сладости, но разрешается есть мед. Это все потому, что сахар, который входит в состав меда, отличается по составу от того, что находится в шоколаде. Мед ускоряет метаболизм, что хорошо сказывается на снижении веса.

Ежедневное употребление меда благоприятно влияет на уровень антиоксидантных соединений в организме, борющихся с высоким уровнем холестерина.

Исследования показали, что свойства меда могут бороться со стрессом, восстанавливать антиоксидантную защиту организма и, как следствие, улучшать память.

Кроме того, содержащийся в меде кальций легко усваивается мозгом, что благоприятно влияет на его работу.

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