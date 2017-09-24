Ученые нашли самый полезный для здоровья продукт

Источник: Tengrinews

По словам специалистов, всего ложечка мёда в день способна значительно улучшить здоровье.

По данным СМИ, мед может быть отличным антиоксидантом. Это значит, что при регулярном его употреблении организм будет очищаться от токсинов. А антибактериальные свойства меда улучшат состояние кожи в несколько раз.

При похудении рекомендуется исключить все сладости, но разрешается есть мед. Это все потому, что сахар, который входит в состав меда, отличается по составу от того, что находится в шоколаде. Мед ускоряет метаболизм, что хорошо сказывается на снижении веса.

Ежедневное употребление меда благоприятно влияет на уровень антиоксидантных соединений в организме, борющихся с высоким уровнем холестерина.

Исследования показали, что свойства меда могут бороться со стрессом, восстанавливать антиоксидантную защиту организма и, как следствие, улучшать память.