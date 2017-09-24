В Омске температура воздуха не поднимется выше + 5

Начало новой недели для омичей будет прохладным. В городе ожидаются ночью заморозки до — 1 градуса. Днем воздух прогреется до +5. Солнце будет выглядывать из-за туч только в утренние часы. В остальное время в Омске будет царить облачная погода без осадков.