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16:46 (мск), источник: СуперОмск

В Омске температура воздуха не поднимется выше + 5

В ближайшие три дня Омск ожидает прохладная погода без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 763 мм рт. ст. 3 м/с

Начало новой недели для омичей будет прохладным. В городе ожидаются ночью заморозки до — 1 градуса. Днем воздух прогреется до +5. Солнце будет выглядывать из-за туч только в утренние часы. В остальное время в Омске будет царить облачная погода без осадков.

Лишь вечером в среду, 27 сентября ожидается пасмурная погода с небольшим дождем.

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне омских водителей предупредили об опасной наледи на дорогах. Автолюбителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и вспомнить особенности зимнего вождения.

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