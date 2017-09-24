В Омске температура воздуха не поднимется выше + 5
В ближайшие три дня Омск ожидает прохладная погода без осадков.
В ближайшие три дня Омск ожидает прохладная погода без осадков.
Начало новой недели для омичей будет прохладным. В городе ожидаются ночью заморозки до — 1 градуса. Днем воздух прогреется до +5. Солнце будет выглядывать
Лишь вечером в среду, 27 сентября ожидается пасмурная погода с небольшим дождем.
Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне омских водителей предупредили об опасной наледи на дорогах. Автолюбителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и вспомнить особенности зимнего вождения.