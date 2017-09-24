В Татарстане скончался экс-депутат Госсовета РТ
24 сентября скончался 78-летний бывший депутат Госсовета РТ, ученый Азат Зиятдинов. Об этом сообщил продюсер Рифат Фаттахов, передает «Бизнес Online».
24 сентября скончался 78-летний бывший депутат Госсовета РТ, ученый Азат Зиятдинов. Об этом сообщил продюсер Рифат Фаттахов, передает «Бизнес Online».
Предварительно, Зиятдинов скончался от резкой остановки сердца, прежде он на самочувствие не жаловался.
Справка
Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва (2009−2014 гг.).
Был членом фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.
Был членом Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.
Образование — высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности «Инженер-электромеханик». Окончил аспирантуру МХТИ им. Д. М. Менделеева.
С 1 октября 2014 года прекращены депутатские полномочия.