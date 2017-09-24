Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Свекла оказалась суперфудом
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Украина выплатила России $3 млрд
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
"Русская Кардашьян" показала формы в купальнике на подиуме
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Лучшие снимки Cassini
13:59 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане скончался экс-депутат Госсовета РТ

24 сентября скончался 78-летний бывший депутат Госсовета РТ, ученый Азат Зиятдинов. Об этом сообщил продюсер Рифат Фаттахов, передает «Бизнес Online».

Предварительно, Зиятдинов скончался от резкой остановки сердца, прежде он на самочувствие не жаловался.

Справка

Избирался депутатом Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва (2009−2014 гг.).

Был членом фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.

Был членом Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.

Образование — высшее, окончил Казанский авиационный институт по специальности «Инженер-электромеханик». Окончил аспирантуру МХТИ им. Д. М. Менделеева.

С 1 октября 2014 года прекращены депутатские полномочия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Казани девушка с "вампирской болезнью" стала инвалидом после визита в больницу
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Глава USADA призвал отстранить Россию от Олимпиады
Минобороны показало снимки техники спецназа США на территории ИГ
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
Скончался американский певец Чарльз Брэдли
Как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга
Спорт
Четыре проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры Объясняем, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь