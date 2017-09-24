Как Одри Хепберн продолжает диктовать моду

Источник: AP 2017

Спустя полстолетия после того как британская киноактриса Одри Хепберн прославилась в роли Холли Голайтли в фильме «Завтрак у Тиффани», ее личные вещи привлекают внимание нового поколения поклонников моды.

Аукционный дом Christie’s в Лондоне выставил на продажу коллекцию личных вещей кинозвезды, в том числе ее знаменитые маленькие черные платья, пальто и маску для сна, среди множества предметов, которые должны быть проданы в предстоящие недели.

Всего на аукцион будет выставлено почти 500 лотов. Однако выставка коллекции Хепберн, открывшая двери в субботу, привлекает не только потенциальных покупателей.

Для молодых поклонников актрисы, многие из которых родились после ее смерти, Одри Хепберн по-прежнему является эталоном вкуса.

Эдриан Хьюм-Сэйер, директор частных коллекций аукционного дома Christie’s в Лондоне, отмечает, что для нового поколения любителей моды Одри Хепберн является культовой фигурой.

Все знают, что многие особенности современной модной одежды были введены в обиход Одри Хепберн — лаконичность линий, простота фасона. Эдриан Хьюм-Сэйер Директор частных коллекций аукционного дома Christie’s в Лондоне

23-летняя Маргрит Матебур, которая специально приехала из Голландии посмотреть на эту коллекцию, ничего не собирается покупать на аукционе, но сама Одри Хепберн ей далеко не безразлична.

Маргрит впервые увидела Одри в фильме «Завтрак у Тиффани» в возрасте 12 лет.

«Она играла очень простую и человечную женщину. Она блистала в этой роли, но не была при этом дивой», — замечает Маргрит.

Читайте также Кто стоит за самыми сексуальными образами в кино

Я спросила Маргрит, какую бы вещь из коллекции хотела бы она иметь.

«Коричневую дубленку, которую она носила в фильме “Дождись темноты”… Я бы хотела ее носить», — отвечает она.

Вместе с Маргрит на выставку пришел 20-летний Генри Уилкинсон, начинающий лондонский модельер, который впервые увидел Одри Хепберн в кинокомедии 1964 года «Моя прекрасная леди».

«Это было десять лет назад, но я до сих пор не могу забыть ее в этом фильме», — говорит он.

Генри считает, что Одри Хепберн сильно отличалась от стереотипа кинозвезды, который был распространен в её время — она отказывалась носить туфли на высоком каблуке, часто надевала брюки и вообще походила на мальчика.

И в самом деле, многие из выставленных вещей Хепберн мало чем отличаются от одежды, которую можно увидеть в витринах модных магазинов на Оксфорд-стрит или по соседству.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZZmGdXBAFx/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hepburnism (@hepburnism)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-23T22:15:03+00:00">Сен 23 2017 в 3:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Черное мини платье, украшенное перьями, демонстрируется рядом с пальто с меховой отделкой и пиджаком с блёстками.

«Она работала с тем, что у неё было, — замечает Генри, — и эти вещи нам понятны и близки».

И действительно, хотя среди коллекции есть вещи таких модных фирм как Givenchy или Valentino, на выставке можно увидеть также простые хлопковые платья и балетные туфли.

Большая часть выставленных украшений, принадлежавших актрисе, — вещи сравнительно недорогие, которые прославленная голливудская звезда, казалось бы, не должна была иметь.

Например, пояс из змеиной кожи, украшенный поддельными бриллиантами.

«У нее был очень мало настоящих драгоценностей, — говорит Генри. — Она не слишком ими интересовалась. Она была скромной и жила в реальном мире».

Читайте также Определилась обладательница самых культовых ног всех времен

Среди вещей, которые будут выставлены на аукцион, есть сценарии с пометками актрисы, ее фотопортреты и даже ложечка для коктейлей фирмы Cartier c первоначальной ценой в 2−3 тысячи фунтов.

Есть надежда, что некоторые из этих вещей будут приобретены молодыми поклонниками Одри Хепберн.

«Её сыновья настаивали на том, чтобы коллекция была разделена на максимально возможное число мелких лотов, чтобы сделать их более доступными», — поясняет Эдриан Хьюм-Сэйер.

Выставка личных вещей Одри Хэпберн открыта на Кинг-стрит в Лондоне до вторника 26 сентября.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZasfOBh9v-/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @m.mimmk_</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-24T08:30:06+00:00">Сен 24 2017 в 1:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:60.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZatyk9jmWN/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от MAGGIO (@ciaomaggio)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-24T08:41:28+00:00">Сен 24 2017 в 1:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Laura Lea.

BBC News.