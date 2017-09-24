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15:07 (мск), источник: Ежедневник.by

В исследовании «олимпийских генов» приняло участие около 500 белорусских спортсменов

Ученые проводят генетическое исследование по 20 параметрам, что позволяет определить сильные и слабые стороны атлета.

Источник: Ежедневник.by

Представители института генетики и цитологии рассказали о национальной программе отбора будущих чемпионов, передает телеканал «Мир 24».

Чтобы определить, каким видом спорта лучше заняться ребенку, специалисты проводят генетическое исследование по 20 параметрам. Оно позволяет определить сильные и слабые стороны атлета, а также понять, как построить тренировочный процесс для достижения наилучшего результата.

Речь идет о видах спорта, которые требуют выносливости и больших нагрузок, таких как хоккей, художественная гимнастика, плавание, баскетбол.

«Мы делаем генетические паспорта и определяем, есть ли талант у этого ребенка, будет он заниматься спортом для себя или у него есть возможность попасть в сборную и показывать высокие результаты. Мы можем определить, спринтер он или стайер, или командный игрок», — пояснила доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси Ирма Моссэ.

Всего в исследовании приняли участие около 500 белорусских спортсменов, как именитых, так и начинающих. Пройти тестирование может любой желающий. С момента начала работы программы генетические паспорта получили 10 тысяч человек.

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