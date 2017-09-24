В центре Могилева заблудился табун лошадей

Под фотографиями пользователи оставляют эмоциональные комментарии. Но один из них выделяется среди всех. Автор этого комментария, судя по его личному профилю, является представителем цыганской диаспоры. Он пишет, что лошадей пасут дети цыган Могилева, а этот выгул их родители никак не контролируют и даже не в курсе, где вместе с табуном сейчас находятся их отпрыски.