Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
"Русская Кардашьян" показала формы в купальнике на подиуме
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10Лучшие снимки Cassini
15:05 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В центре Могилева заблудился табун лошадей

В социальных сетях появились забавные фотографии того, как посреди дня в Могилеве по оживленному бульвару гуляет табун лошадей.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Под фотографиями пользователи оставляют эмоциональные комментарии. Но один из них выделяется среди всех. Автор этого комментария, судя по его личному профилю, является представителем цыганской диаспоры. Он пишет, что лошадей пасут дети цыган Могилева, а этот выгул их родители никак не контролируют и даже не в курсе, где вместе с табуном сейчас находятся их отпрыски.

«Добрый день Подскажите пожалуйста, где вы последний раз видели табун лошадей, просто мы ищем наших детей», — пишет мужчина по имени Рустам Казимиров.

Такие лошадиные прогулки в Могилеве случаются не первый раз. Из комментариев следует, что многие местные жители уже устали от лошадиных похождений по городу. Они считают, что во многих местах Могилева следует установить таблички «Выгул лошадей запрещен!».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 КНДР пригрозила атаковать американскую военную базу в Тихом океане
СК раскрыл подробности задержания в Витебске священника из России
Минобороны показало снимки техники спецназа США на территории ИГ
Лавров предложил посредством реформы срезать ООН «лишний жирок»
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
На поддержку «ФК Открытие» списали деньги со счетов менеджмента
Как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга
Спорт
Четыре проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры Объясняем, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь