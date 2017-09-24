В центре Могилева заблудился табун лошадей
В социальных сетях появились забавные фотографии того, как посреди дня в Могилеве по оживленному бульвару гуляет табун лошадей.
В социальных сетях появились забавные фотографии того, как посреди дня в Могилеве по оживленному бульвару гуляет табун лошадей.
Под фотографиями пользователи оставляют эмоциональные комментарии. Но один из них выделяется среди всех. Автор этого комментария, судя по его личному профилю, является представителем цыганской диаспоры. Он пишет, что лошадей пасут дети цыган Могилева, а этот выгул их родители никак не контролируют и даже не в курсе, где вместе с табуном сейчас находятся их отпрыски.
«Добрый день Подскажите пожалуйста, где вы последний раз видели табун лошадей, просто мы ищем наших детей», — пишет мужчина по имени Рустам Казимиров.
Такие лошадиные прогулки в Могилеве случаются не первый раз. Из комментариев следует, что многие местные жители уже устали от лошадиных похождений по городу. Они считают, что во многих местах Могилева следует установить таблички «Выгул лошадей запрещен!».