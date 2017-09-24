В Краснодарский край и Ростовскую область придут грозы, шквалистый ветер и пыльная буря
Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, как изменится погода на юге России в последнюю неделю сентября.
Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, как изменится погода на юге России в последнюю неделю сентября.
Как сообщали Юга.ру, на 24 сентября в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.
«С началом рабочей недели температурный фон значительно понизится — на 10−12°C, и уже в среду он составит 18−20°C в Ростовской области, Краснодарском крае. В Южном федеральном округе, в Краснодарском крае, на Черноморском побережье ожидается гроза, сильный ветер, а на севере и востоке Ростовской области — даже пыльная буря. В Новороссийске также ветер усилится до 20−25 м/с. А в Крыму кроме этого ожидается сильный ливневый дождь, гроза, град», — сказал Вильфанд.
Он добавил: после того как буря утихнет, на юге потеплеет. Температура воды и воздуха в Сочи и Анапе ожидается до 26 °C. В Крыму — в Феодосии, Ялте, Алуште — 23−25 °C, сообщает ТАСС.