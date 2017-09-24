Риелтор в Москве запретила смотреть квартиру «неподобающе одетым» клиентам

Источник: Агентство «Москва»

По словам Козырева, он и его спутница решили снять дорогое «даже для Москвы» жилье в районе метро «Кропоткинская». По его словам, на встречу он пришел в свитере, а девушка — «с рыжими волосами и крутых хипстерских кроссовках с текстом “Hey, baby!”, написанным шрифтом Helvetica».

Нас встречает агент Маргарита, не открывая до конца стеклянную дверь подъезда, окидывает нас взглядом и задает вопрос: «Ребята, это вы для себя за ХХХ-ста тысяч квартиру смотреть пришли?» С фирменным смайликом «Рокетбанка» на лице я отвечаю, что да. На это Маргарита презрительно сообщает, что «Я вас не пущу и показывать ничего не буду. До свидания» и закрывает дверь. Олег Козырев Основатель сервиса «Рокетбанк»

«Маргарита не получит свой бонус, CEO агентства Maya Pavlova (…) получит меньшую ебитду, владелец квартиры будет ждать новых потенциальных арендаторов и продолжать терять почти полученные деньги, и только мы с Викой так и будем ходить в джинсах и кедах. Дорого быть устаревшим», — подчеркнул Козырев. Он добавил, что уже пообщался с обеими сотрудницами агентства недвижимости в личных сообщениях и «ни на кого не держит зла», так как «все мы иногда ошибаемся и у всех бывают тяжелые дни».

Мнения пользователей об этой истории разделились. Многие комментаторы сочли, что агент Маргарита в данном случае была права. «Пришел на деловую встречу как бомж, получил от ворот поворот, разнылся у себя на странице и выставил других людей идиотами», — написал один из них.