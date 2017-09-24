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16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Риелтор в Москве запретила смотреть квартиру «неподобающе одетым» клиентам

Агент по недвижимости отказалась показывать дорогую квартиру в Москве основателю сервиса «Рокетбанк» Олегу Козыреву и его девушке. Причиной стал неподобающий, по мнению риелтора, внешний вид клиентов: они были недостаточно дорого одеты. Об этом Козырев написал на своей страничке в Facebook.

Источник: Агентство «Москва»

По словам Козырева, он и его спутница решили снять дорогое «даже для Москвы» жилье в районе метро «Кропоткинская». По его словам, на встречу он пришел в свитере, а девушка — «с рыжими волосами и крутых хипстерских кроссовках с текстом “Hey, baby!”, написанным шрифтом Helvetica».

Нас встречает агент Маргарита, не открывая до конца стеклянную дверь подъезда, окидывает нас взглядом и задает вопрос: «Ребята, это вы для себя за ХХХ-ста тысяч квартиру смотреть пришли?» С фирменным смайликом «Рокетбанка» на лице я отвечаю, что да. На это Маргарита презрительно сообщает, что «Я вас не пущу и показывать ничего не буду. До свидания» и закрывает дверь.
Олег Козырев
Основатель сервиса «Рокетбанк»
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«Маргарита не получит свой бонус, CEO агентства Maya Pavlova (…) получит меньшую ебитду, владелец квартиры будет ждать новых потенциальных арендаторов и продолжать терять почти полученные деньги, и только мы с Викой так и будем ходить в джинсах и кедах. Дорого быть устаревшим», — подчеркнул Козырев. Он добавил, что уже пообщался с обеими сотрудницами агентства недвижимости в личных сообщениях и «ни на кого не держит зла», так как «все мы иногда ошибаемся и у всех бывают тяжелые дни».

Мнения пользователей об этой истории разделились. Многие комментаторы сочли, что агент Маргарита в данном случае была права. «Пришел на деловую встречу как бомж, получил от ворот поворот, разнылся у себя на странице и выставил других людей идиотами», — написал один из них.

В свою очередь специалист по недвижимости Алина Степанова назвала это проявлением непрофессионализма риелтора. «Рамки есть всегда. Мой помощник недавно не пустил на объект пьяную, социально опасную свинью. Но не показать квартиру человеку не в тех штанах — верх свинства показывающего», — считает она.

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Во время загрузки произошла ошибка.
22 августа© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Sergey Sergey
@«Пришел на деловую встречу как бомж, получил от ворот поворот, разнылся у себя на странице и выставил других людей идиотами»@ Она и есть набитая дура, коль...
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