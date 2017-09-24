Переполненные озера беспокоят спасателей Северного Казахстана

В областном акимате рассмотрели проведенные мероприятия и обсудили имеющиеся проблемы.



Начальник ДЧС СКО полковник гражданской защиты Рамиль Камалов отметил, что на основе анализа паводка 2017 года утвержден План мероприятий по защите населенных пунктов области от паводковых вод. «Согласно плану предусмотрено возведение и укрепление земляных обвалований, установка водопропускных сооружений в 26 населенных пунктах области, общей протяженностью 20,7 км. Работы завершены в 9-ти населенных пунктах Айыртауского Акжарского, Тайыншинского, Кызылжарского и районе Шал акына», — сказал Рамиль Камалов.



Он проинформировал, что в этом году на уровне заинтересованных министерств и ведомств разработаны и утверждены «План по сохранению, накоплению и распределению паводковых вод» и Дорожная карта «Комплекс мер по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017−2020 годы». По этим документам на территории СКО предусмотрено проведение более 50 противопаводковых мероприятий на общую сумму более 7 млрд. тенге.



Рамиль Камалов отметил, что вызывает озабоченность переполненность озер, что создает прямой риск затопления населенных пунктов в предстоящий весенний период. Он выдвинул ряд предложений по снижению угрозы близлежащим населённым пунктам, обеспечению эффективной защите населения.



О подготовке к паводку доложили и акимы районов. По итогам совещания заместитель акима области Антон Федяев дал ряд поручений руководителям государственных органов и акимам районов.