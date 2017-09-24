12-летний вундеркинд из Казахстана поступил в престижный университет
Двенадцатилетний вундеркинд из Алматы Абзал Мырзаш освоил школьную программу, сдал ЕНТ и стал студентом
Двенадцатилетний вундеркинд из Алматы Абзал Мырзаш освоил школьную программу, сдал ЕНТ и стал студентом
Абзал Мырзаш сдает контрольную работу по программированию. С отличными оценками в аттестате он поступил в престижный технический вуз.
«Многие из нас хотели бы иметь такой мозг, как у него. Мы в свои 20 лет решаем такие задачи, какие и он в 12», — отметил однокурсник вундеркинда.
Стремление к учебе у Абзала было всегда. В три года умел писать и читать, в пять пошел в первый класс. Одним из первых его интеллектуальные способности заметил папа.
«В возрасте двух лет, когда мы вышли с ним на улицу прогуляться — он спрашивал, что за машина, которые припаркованные были на обочине дороги, и я объяснил ему марки машин, по эмблеме. И в следующий раз, спустя несколько дней, когда мы вышли на улицу, он все правильно и четко назвал», — вспоминает папа Абзала Мырзаша Дауренбек Нысанов.
Педагоги во всем идут навстречу вундеркинду. Даже изменили нормативы по физкультуре в соответствии с его возрастом.
«Наша задача, чтобы он вырос, Чтобы он, несмотря на свои 12 лет, вырос психологически до уровня восемнадцатилетних», — указал декан факультета
Абзал Мырзаш — самый юный студент в истории
Самым юным студентом в мире считается американец Танишк Абраам. В семь лет он поступил в университет на общих основаниях, сдав общефедеральный интеллектуальный тест на «отлично».