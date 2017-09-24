12-летний вундеркинд из Казахстана поступил в престижный университет

Источник: Nur.kz

Абзал Мырзаш сдает контрольную работу по программированию. С отличными оценками в аттестате он поступил в престижный технический вуз.

«Многие из нас хотели бы иметь такой мозг, как у него. Мы в свои 20 лет решаем такие задачи, какие и он в 12», — отметил однокурсник вундеркинда.

Стремление к учебе у Абзала было всегда. В три года умел писать и читать, в пять пошел в первый класс. Одним из первых его интеллектуальные способности заметил папа.

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«В возрасте двух лет, когда мы вышли с ним на улицу прогуляться — он спрашивал, что за машина, которые припаркованные были на обочине дороги, и я объяснил ему марки машин, по эмблеме. И в следующий раз, спустя несколько дней, когда мы вышли на улицу, он все правильно и четко назвал», — вспоминает папа Абзала Мырзаша Дауренбек Нысанов.

Педагоги во всем идут навстречу вундеркинду. Даже изменили нормативы по физкультуре в соответствии с его возрастом.

«Наша задача, чтобы он вырос, Чтобы он, несмотря на свои 12 лет, вырос психологически до уровня восемнадцатилетних», — указал декан факультета Казахстанско-британского технического университета Фуад Гаджиев.

Абзал Мырзаш — самый юный студент в истории Казахско-британского университета. Закончить университет юный гений планирует через два-три года. Он уже подумывает о магистратуре и докторантуре в Массачусетском университете в США.