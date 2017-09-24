В Гродно торжественно отметили День города

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Первым аккордом большого праздника стал товарищеский футбольный матч на центральном спортивном комплексе Неман. В присутствии 6000 зрителей команде председателя горисполкома Мечислава Гоя противостояла сборная звезд белорусской и российской эстрады, которую усилили олимпийский чемпион 1988 года Сергей Горлукович и лучший игрок Беларуси последнего десятилетия Александр Глеб. Боевая ничья — 3:3! После финального свистка мэр полушутя-полусерьезно предложил звезде заключить контракт с гродненским Неманом. Тот обещал подумать…

Также в торжественной обстановке был открыт ряд социально значимых объектов. В их числе — проспект имени Героя Советского Союза Ивана Лебедева. Шестиполосная трасса длиной 5 с половиной километров связала новый и стремительно развивающийся микрорайон Ольшанка, в котором проживает свыше 25 тысяч человек, с основными городскими магистралями. Развязки, автомобильные тоннели и два подземных перехода для пешеходов, а также современные велодорожки стали отличным подарком местным жителям ко Дню города.

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Ольшанке повезло: вдобавок здесь на 1-м этаже жилого дома открыли амбулаторию. Несомненно, порадуют жителей микрорайона автозаправочная станция новый дом. А на проспекте Янки Купалы введен в эксплуатацию Центр досуга пенсионеров, где пожилые люди будут оздоравливаться и заниматься творчеством. В Коложском парке открыли футбольное поле, на котором уложено искусственное покрытие последнего поколения. В Новом замке показали раритетные книги, датированные 18 веком, научили писать пером и делать картины из кожи.

В субботу праздник Гродно — город будущего! торжественно открылся в 11.00. На площади Ленина технику представил Амкадор. Все желающие смогли поучаствовать в беспроигрышной лотерее и посидеть в кабине мощного экскаватора. Показательные выступления, в которых мастера громадным ковшом экскаватора снимали шляпу с вешалки и забивали гвоздь, никого не оставили равнодушными. По городу весь день курсировали экскурсионные троллейбусы. На пешеходной Советской улице весь день курсировали мимы и ходулисты, стояли живые статуи, сфотографироваться с которыми выразили желание сотни человек. Выставку-ярмарку мастеров народного творчества представили более двухсот человек. На площади Ленина гости праздника многоголосым хором исполнили песню Город любви. А у стен Нового замка все желающие смогли погрузиться в атмосферу Средневековья и посмотреть увлекательные рыцарские бои.

Не обошлось и без романтики. В парке имени Жилибера появилась необычная фотозона — огромное светящееся сердце. Конструкция из железа и пластика высотой 2,5 метра легко разбирается и может перемещаться по иным адресатам праздника.