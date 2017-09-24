Тагильский кот-скалолаз попал в шоу Сергея Шнурова

Житель Нижнего Тагила Андрей Останин вместе со своим котом Графом, с которым осенью 2016 года, восходил на Эльбрус, попал в программу «Главный котик страны», которую ведет Сергей Шнуров. Сюжет на федеральном канале вышел 24 сентября.

Эксплуатируя благодатную для пользователей интернета тему котиков, Сергей Шнуров рассказывает от домашних питомцах. Про кота Графа и его хозяина ведущий высказался примерно так: «Нижний Тагил — это своя атмосфера. Но кота, конечно, жалко», предварив высказывание фразой «степень крутизны кота зависит от градуса шизанутости его хозяина».

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