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17:47 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Тагильский кот-скалолаз попал в шоу Сергея Шнурова

В одном из первых выпусков новой программы «Главный котик страны» показали кота Графа, взошедшего на Эльбрус вместе с хозяином.

Житель Нижнего Тагила Андрей Останин вместе со своим котом Графом, с которым осенью 2016 года, восходил на Эльбрус, попал в программу «Главный котик страны», которую ведет Сергей Шнуров. Сюжет на федеральном канале вышел 24 сентября.

Эксплуатируя благодатную для пользователей интернета тему котиков, Сергей Шнуров рассказывает от домашних питомцах. Про кота Графа и его хозяина ведущий высказался примерно так: «Нижний Тагил — это своя атмосфера. Но кота, конечно, жалко», предварив высказывание фразой «степень крутизны кота зависит от градуса шизанутости его хозяина».

Во время загрузки произошла ошибка.

Про кота Графа и его хозяина стало известно в октябре 2016 году, когда Андрей Останин вернулся из путешествия. На Эльбрус он вместе с котом поднялся на высоту 5 км, коту, чтобы он не замерз, сшили специальный кофр. Животное, говорит хозяин, физически мешало, но помогало морально.

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