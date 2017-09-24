Маршрут автобуса № 25 в Екатеринбурге продлили до технопарка
На автобусном маршруте № 25 в Екатеринбурге с понедельника, 25 сентября, появятся дополнительные рейсы до остановки «Технопарк «Университетский».
На автобусном маршруте № 25 в Екатеринбурге с понедельника, 25 сентября, появятся дополнительные рейсы до остановки «Технопарк «Университетский».
«В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров на маршруте «Радиоколледж» — СТЦ «Мега» — «Высоцкого» вводятся дополнительны рейсы с продлением до остановки «Технопарк «Университетский», — сообщили в муниципальном объединении автобусных предприятий.
Первый автобус будет отбывать от «Радиоколледжа» в 07:05 и приходить в «Университетский» в 08:02. В обратном направлении первый транспорт отправится в 08:05 с прибытием в «Радиоколледж» к 09:17. Окончание движения — в 17:52 от «Меги», в 18:12 от «Радиоколледжа» и в 19:05 от «Университетского».