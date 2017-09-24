Маршрут автобуса № 25 в Екатеринбурге продлили до технопарка

Первый автобус будет отбывать от «Радиоколледжа» в 07:05 и приходить в «Университетский» в 08:02. В обратном направлении первый транспорт отправится в 08:05 с прибытием в «Радиоколледж» к 09:17. Окончание движения — в 17:52 от «Меги», в 18:12 от «Радиоколледжа» и в 19:05 от «Университетского».