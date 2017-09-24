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18:41 (мск), источник: Informburo.kz

Ночные заморозки и дождь со снегом ожидаются во многих регионах Казахстана 25 сентября

Теплее всего в понедельник будет в Мангистауской и Южно-Казахстанской областях. Там воздух прогреется до 28−30 градусов.

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Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на понедельник, 25 сентября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

На большей части территории республики ожидается погода без осадков. Лишь на севере и востоке с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1−3 мороза, днём воздух прогреется до 7−9 градусов.

В Алматы переменная облачность, ночью возможен дождь. Температура ночью составит 7−9 тепла, днём от 17 до 19 градусов по Цельсию.

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В Акмолинской области 25 сентября переменная облачность, ночью и утром местами ожидается туман, местами усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днём от 5 до 10 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура 0−5 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 10−15 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 2 до 7 тепла, местами ожидается 3 градуса мороза, днём 16−21 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 10−15 тепла, днём воздух прогреется до 19−24 градусов.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, местами ожидается туман, днём местами усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 градусов мороза. Днём 1−6 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, ожидается ветер 15−20, порывы до 23 м/с. Температура ночью составит от 3 до 8 тепла, местами ожидается 3 мороза. Дневная температура по области 15−20 градусов.

В Западно-Казахстанской области 25 сентября переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 2−7 тепла, днём 12−17 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днём 6−11 градусов тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью кратковременный дождь со снегом, местами ожидаются туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 1−6 мороза, днём 5−10 со знаком плюс.

Погода без осадков ожидается в Кызылординской области. Местами усиление ветра до 15−20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью составит 5−10 тепла, днём столбик термометра поднимется до 22−27.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается усиление ветра до 15−20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью составит 13−18 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25−30 градусов.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха составит ночью 1−6 градусов мороза, днём воздух прогреется до 5−10 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 1−6 мороза, днём от 5 до 10 градусов тепла.

В Южно-Казахстанской области ясно, без осадков. Местами ожидается ветер до 15−20 м/с. Ночью от 7 до 12 градусов, днём 23−28 тепла.

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