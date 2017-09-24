В Добрянке нашёлся живым пропавший подросток

В Добрянке завершились поиски пропавшего подростка.

«Ребята, всем огромное спасибо за помощь и поддержку. Сын жив и это главное», — написала в социальных сетях мама пропавшего школьника.

Подробностей, где всё это время был мальчик, пока не сообщается.