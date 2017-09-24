В Добрянке нашёлся живым пропавший подросток
Мальчика искали с 21 сентября.
Мальчика искали с 21 сентября.
В Добрянке завершились поиски пропавшего подростка.
«Ребята, всем огромное спасибо за помощь и поддержку. Сын жив и это главное», — написала в социальных сетях мама пропавшего школьника.
Подробностей, где всё это время был мальчик, пока не сообщается.
Напомним, 14-летний подросток ушёл из дома 21 сентября. Не дождавшись сына дома, родные обратились в полицию и к волонтёрам за помощью. В воскресенье, 24 сентября, мальчика нашли живым.