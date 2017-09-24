Утерянный портрет кисти Рубенса обнаружили спустя 400 лет
Портрет кисти легендарного фламандского живописца Питера Пауля Рубенса обнаружили в неожиданном месте спустя 400 лет после его создания.
Портрет кисти легендарного фламандского живописца Питера Пауля Рубенса обнаружили в неожиданном месте спустя 400 лет после его создания.
Написанный образ герцога Бекингема кисти фламандского художника XVII века был идентифицирован доктором Бендором Гровенором, ведущим программы «Потерянные шедевры» на телеканале BBC Four.
Долгие годы полотно находилось в коллекции Музеев Глазго и даже выставлялось публике в дворянском
Восстановленный портрет Джорджа Вильерса, первого герцога Бекингема, признал подлинным и Бен ван Бенеден, директор Дома Рубенса в Антверпене.
Он сказал, что это редкое дополнение к собранию портретов Рубенса, во многом раскрывающее его творческий метод в этом жанре.
Доктор Гровенор заметил: «Возможность обнаружить портрет ключевой фигуры в британской истории работы одного из величайших художников, которые
Дэвид Макдональд, председатель благотоворительной
Неоднозначный фаворит
В начале XVII века Джордж Вильерс считался неоднозначной фигурой, взлетевшей по социальной лестнице из мелких дворян в фавориты Якова I, известного в Шотландии как Яков VI.
Историки до сих пор ломают копья относительно отношений этих мужчин. Некоторые исследователи утверждают, что они были любовниками, а другие считают, что это была близкая платоническая дружба.
При реставрационных работах в Эпеторпском дворце в графстве Нортгемптоншир — излюбленной резиденции монарха — специалисты Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии обнаружили тайный проход между спальнями обоих мужчин.
Герцога убили в 1628 году в возрасте 35 лет — через три года после смерти Якова.
Но научный анализ дерева, на котором она был написана, позволил датировать его периодом с 1620 по 1630 год, и подтвердил, что у него есть все характерные для других работ Рубенса особенности подготовки материала для последующей росписи.
Дополнительная очистка верхнего слоя и рентгеновские снимки волос окончательно доказали, что перед специалистами не копия, а оригинал.
Дальше картиной занялся заслуженный реставратор Саймон Гиллеспи, вернувший ей первоначальный вид.
28 сентября портрет будет выставлен на всеобщее обозрение в Художественной галерее Келвингроув в Глазго.