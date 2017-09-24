Утерянный портрет кисти Рубенса обнаружили спустя 400 лет

Написанный образ герцога Бекингема кисти фламандского художника XVII века был идентифицирован доктором Бендором Гровенором, ведущим программы «Потерянные шедевры» на телеканале BBC Four.

Долгие годы полотно находилось в коллекции Музеев Глазго и даже выставлялось публике в дворянском музее-усадьбе Поллок-хаус.

Но перекрашивание портрета и покрывавшая его столетняя грязь заставляла музейщиков думать, что это копия с оригинала, сделанная другим художникам после смерти автора.

Восстановленный портрет Джорджа Вильерса, первого герцога Бекингема, признал подлинным и Бен ван Бенеден, директор Дома Рубенса в Антверпене.

Читайте также В центре Лондона появились новые работы Бэнкси

Он сказал, что это редкое дополнение к собранию портретов Рубенса, во многом раскрывающее его творческий метод в этом жанре.

Доктор Гровенор заметил: «Возможность обнаружить портрет ключевой фигуры в британской истории работы одного из величайших художников, которые когда-либо жили, захватывает».

Дэвид Макдональд, председатель благотоворительной художественно-досуговой организации Glasgow Life, заявил: «Неудивительно, что мы в восторге от обнаружения картины Рубенса, художника, известного во всем мире, и вообще одного из самых важных художников в истории».

Портрет герцога в дублете — приталенном жакете — с изысканным кружевным воротником и поясом датируется примерно 1625 годом.

Неоднозначный фаворит

В начале XVII века Джордж Вильерс считался неоднозначной фигурой, взлетевшей по социальной лестнице из мелких дворян в фавориты Якова I, известного в Шотландии как Яков VI.

Историки до сих пор ломают копья относительно отношений этих мужчин. Некоторые исследователи утверждают, что они были любовниками, а другие считают, что это была близкая платоническая дружба.

При реставрационных работах в Эпеторпском дворце в графстве Нортгемптоншир — излюбленной резиденции монарха — специалисты Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии обнаружили тайный проход между спальнями обоих мужчин.

Герцога убили в 1628 году в возрасте 35 лет — через три года после смерти Якова.

Фон портрета Бекингема кисти Рубенса и вправду перекрасил неизвестный художник в более позднее время, а затем на картине сотни лет копились пыль и грязь, изменившие истинный вид шедевра фламандского мастера.

Но научный анализ дерева, на котором она был написана, позволил датировать его периодом с 1620 по 1630 год, и подтвердил, что у него есть все характерные для других работ Рубенса особенности подготовки материала для последующей росписи.

Дополнительная очистка верхнего слоя и рентгеновские снимки волос окончательно доказали, что перед специалистами не копия, а оригинал.

Дальше картиной занялся заслуженный реставратор Саймон Гиллеспи, вернувший ей первоначальный вид.

28 сентября портрет будет выставлен на всеобщее обозрение в Художественной галерее Келвингроув в Глазго.