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19:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Утерянный портрет кисти Рубенса обнаружили спустя 400 лет

Портрет кисти легендарного фламандского живописца Питера Пауля Рубенса обнаружили в неожиданном месте спустя 400 лет после его создания.

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Написанный образ герцога Бекингема кисти фламандского художника XVII века был идентифицирован доктором Бендором Гровенором, ведущим программы «Потерянные шедевры» на телеканале BBC Four.

Долгие годы полотно находилось в коллекции Музеев Глазго и даже выставлялось публике в дворянском музее-усадьбе Поллок-хаус.

Но перекрашивание портрета и покрывавшая его столетняя грязь заставляла музейщиков думать, что это копия с оригинала, сделанная другим художникам после смерти автора.

Восстановленный портрет Джорджа Вильерса, первого герцога Бекингема, признал подлинным и Бен ван Бенеден, директор Дома Рубенса в Антверпене.

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Он сказал, что это редкое дополнение к собранию портретов Рубенса, во многом раскрывающее его творческий метод в этом жанре.

Доктор Гровенор заметил: «Возможность обнаружить портрет ключевой фигуры в британской истории работы одного из величайших художников, которые когда-либо жили, захватывает».

Дэвид Макдональд, председатель благотоворительной художественно-досуговой организации Glasgow Life, заявил: «Неудивительно, что мы в восторге от обнаружения картины Рубенса, художника, известного во всем мире, и вообще одного из самых важных художников в истории».

Портрет герцога в дублете — приталенном жакете — с изысканным кружевным воротником и поясом датируется примерно 1625 годом.

Неоднозначный фаворит

В начале XVII века Джордж Вильерс считался неоднозначной фигурой, взлетевшей по социальной лестнице из мелких дворян в фавориты Якова I, известного в Шотландии как Яков VI.

Историки до сих пор ломают копья относительно отношений этих мужчин. Некоторые исследователи утверждают, что они были любовниками, а другие считают, что это была близкая платоническая дружба.

При реставрационных работах в Эпеторпском дворце в графстве Нортгемптоншир — излюбленной резиденции монарха — специалисты Комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии обнаружили тайный проход между спальнями обоих мужчин.

Герцога убили в 1628 году в возрасте 35 лет — через три года после смерти Якова.

Фон портрета Бекингема кисти Рубенса и вправду перекрасил неизвестный художник в более позднее время, а затем на картине сотни лет копились пыль и грязь, изменившие истинный вид шедевра фламандского мастера.
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Но научный анализ дерева, на котором она был написана, позволил датировать его периодом с 1620 по 1630 год, и подтвердил, что у него есть все характерные для других работ Рубенса особенности подготовки материала для последующей росписи.

Дополнительная очистка верхнего слоя и рентгеновские снимки волос окончательно доказали, что перед специалистами не копия, а оригинал.

Дальше картиной занялся заслуженный реставратор Саймон Гиллеспи, вернувший ей первоначальный вид.

28 сентября портрет будет выставлен на всеобщее обозрение в Художественной галерее Келвингроув в Глазго.

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