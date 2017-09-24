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20:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция не нашла нецензурных слов в оформлении пермского магазина Германа Стерлигова

Отдел полиции № 7 (Свердловский район) УМВД по Перми отказал 29 августа 2017 года в возбуждении дела об административном правонарушении по фактам распространения нецензурных выражений на вывеске пермского магазина православного предпринимателя Германа Стерлигова.

Магазин открылся в мае 2017 года на Комсомольском проспекте в Перми, в нем продаются фермерские продукты питания по ценам выше среднего. При входе в магазин висит анонс, который в нецензурных выражениях запрещает вход представителям сексуальных меньшинств.

В полицию жалобу написали две сотрудницы пресс-службы АО «ОДК-Пермские моторы». Одна из них Майя Горбунова выложила на своей страничке в Facebook постановление полиции, в котором сообщается о проведенной проверке. Полицейские опросили сотрудников магазина. В постановлении указано, что указанный в табличке термин является научным, обозначает гомосексуальность, и не является бранным словом. На этом основании в возбуждении административного дела отказано.

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«Я не хочу, чтобы мои дети читали эти слова. И не надо мне говорить, что они литературные и еще это медицинский термин. Медицинские термины пишите себе в больнице. И да, мне кажется безнравственным и оскорбительным — ограничивать вход в магазин (в общественное место!) кого бы то ни было. Можно писать это у себя дома, у себя на лбу, можно продавать хлеб хоть по тыще рублей за буханку. Ваше дело. Но хамить и оскорблять в моем городе я не позволю» — написала комментарий к постановлению Майя Горбунова.

Скандальный магазин господина Стерлигова торгует крестьянскими продуктами: хлебом (цена за буханку от 500 руб. до 3,2 тыс. руб.), квасом, мылом, молочными продуктами и т. п. Ранее магазины сети господина Стерлигова открылись в Санкт-Петербурге, Кирове, планируется открытие в других городах России.

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