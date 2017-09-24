Полиция не нашла нецензурных слов в оформлении пермского магазина Германа Стерлигова

Магазин открылся в мае 2017 года на Комсомольском проспекте в Перми, в нем продаются фермерские продукты питания по ценам выше среднего. При входе в магазин висит анонс, который в нецензурных выражениях запрещает вход представителям сексуальных меньшинств. В полицию жалобу написали две сотрудницы пресс-службы АО «ОДК-Пермские моторы». Одна из них Майя Горбунова выложила на своей страничке в Facebook постановление полиции, в котором сообщается о проведенной проверке. Полицейские опросили сотрудников магазина. В постановлении указано, что указанный в табличке термин является научным, обозначает гомосексуальность, и не является бранным словом. На этом основании в возбуждении административного дела отказано.





«Я не хочу, чтобы мои дети читали эти слова. И не надо мне говорить, что они литературные и еще это медицинский термин. Медицинские термины пишите себе в больнице. И да, мне кажется безнравственным и оскорбительным — ограничивать вход в магазин (в общественное место!) кого бы то ни было. Можно писать это у себя дома, у себя на лбу, можно продавать хлеб хоть по тыще рублей за буханку. Ваше дело. Но хамить и оскорблять в моем городе я не позволю» — написала комментарий к постановлению Майя Горбунова.