Уроки самообороны ввели в расписание школ четырех уральских городов

Источник: "Российская газета"

Занятия по приемам самообороны ввели в школьное расписание учебных заведений четырех уральских городов, где имеются крепкая тренировочная база и металлургические предприятия, готовые материально поддержать проект. В перспективе к проекту подключатся еще не менее 34 городов и поселков.

Для знакомства с новой учебной дисциплиной мы поехали не в городскую гимназию, а на особый объект — в поселок Верхнее Дуброво. В список новаторов местная сельская школа попала исключительно благодаря поддержке поселковых властей и энтузиазму учителя физкультуры Михаила Яковлева. За счет бюджета закупили специальную спортивную форму и ковры для борьбы.

— Это в городе ребятишки могут выбрать: куда пойти и в какую секцию записаться. А в небольшом поселке выбор невелик, только то, что может предложить школа. И чем большее разнообразие на уроках физкультуры, тем больше у детей вариантов для развития, — объяснял нам Михаил свое решение «окунуться» в эксперимент.