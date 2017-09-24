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20:29 (мск), источник: "Российская газета"

Уроки самообороны ввели в расписание школ четырех уральских городов

Урок, на котором можно поставить учителю подножку, да еще и получить за это отличную оценку, появился в новом учебном году в сотне школ Свердловской области.

Источник: "Российская газета"

Занятия по приемам самообороны ввели в школьное расписание учебных заведений четырех уральских городов, где имеются крепкая тренировочная база и металлургические предприятия, готовые материально поддержать проект. В перспективе к проекту подключатся еще не менее 34 городов и поселков.

Для знакомства с новой учебной дисциплиной мы поехали не в городскую гимназию, а на особый объект — в поселок Верхнее Дуброво. В список новаторов местная сельская школа попала исключительно благодаря поддержке поселковых властей и энтузиазму учителя физкультуры Михаила Яковлева. За счет бюджета закупили специальную спортивную форму и ковры для борьбы.

— Это в городе ребятишки могут выбрать: куда пойти и в какую секцию записаться. А в небольшом поселке выбор невелик, только то, что может предложить школа. И чем большее разнообразие на уроках физкультуры, тем больше у детей вариантов для развития, — объяснял нам Михаил свое решение «окунуться» в эксперимент.

О федеральном проекте «Самбо в школу» учитель узнал из интернета еще в прошлом году. Программа, запущенная по инициативе Всероссийской федерации самбо и поддержанная правительством страны, предполагает внедрить уроки самообороны в учебные заведения по всей стране уже с 2018 года. А до этого времени любая школа может подать заявку на участие в пилотном режиме. На Урале впервые решили запустить эксперимент в глубинку. Со стороны федерации — методическая и тренерская подготовка. Со стороны педагогов — включение дисциплины в школьное расписание и объяснение цели новшества родителям учеников.

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