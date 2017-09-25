В Уфе перенесли сроки кинофестиваля «Серебряный Акбузат»

IV Международный фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» задуман организаторами для популяризации творчества кинематографистов, создающих фильмы национального и этнического направления. Заявки принимались до 1 сентября. На три дня Уфа станет культурным центром и соберет режиссеров, актеров и продюсеров кино из разных регионов и стран. Вход на кинопоказы — свободный.