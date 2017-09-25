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06:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе перенесли сроки кинофестиваля «Серебряный Акбузат»

УФА, 25 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе перенесли сроки проведения IV Международного фестиваля национального и этнического кино «Серебряный Акбузат». Вместо заявленных ранее дат 12—14 октября кинофестиваль пройдет 8—10 декабря. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

Источник: Башинформ

IV Международный фестиваль национального и этнического кино «Серебряный Акбузат» задуман организаторами для популяризации творчества кинематографистов, создающих фильмы национального и этнического направления. Заявки принимались до 1 сентября. На три дня Уфа станет культурным центром и соберет режиссеров, актеров и продюсеров кино из разных регионов и стран. Вход на кинопоказы — свободный.

Учредители кинофестиваля: Правительство Республики Башкортостан, Министерство культуры РБ, киностудия «Башкортостан» при содействии Администрации г. Уфы.

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