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22:36 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане возрождают древнюю игру «Шоген»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области возрождают национальные виды спорта, оказывающие большое влияние на духовное развитие общества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Алматинской области.

В конноспортивном комплексе Almaty Horse & Polo Club, расположенном в тихом урочище Чубарагаш, в окружении которого — яблоневые сады, осиновые и березовые рощи, внимание посетителей притягивает огромное поле в 600 метров, покрытое зеленым ковром. Грациозные и стройные лошади идут друг за другом в ряд, всадники в специальной амуниции, вычищенные до блеска краги, особые клюшки. За мяч борются две команды из 4 человек каждая. Таков национальный вид спорта «Шоген», который активно развивают в регионе.

Показательную игру в древнюю игру «Шоген» между двумя командами региона «Almaty Horse & Polo Club» и «Almaty Polo Club» организовало региональное Управление спорта и физической культуры. На открытии присутствовал заместитель акима региона Жаксылык Омар, который пожелал участникам успеха и кратко рассказал об истории игры.

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Национальный вид спорта «Шоген», который, если опираться на исторические данные, берет свое начало с древних времен. Считается, что всемирно известное английское поло было перенято от кочевников Центральной Азии, чья жизнь, так или иначе была связана с лошадьми. Сегодня игра «Шоген», как и поло, очень популярна, в нее играют в 80-ти странах мира. Третий год подряд команда Алматинской области занимает призовые места в международных соревнованиях, внеся неоценимый вклад в популяризацию этой игры.

— Наша цель — это возрождение культуры наших предков. Лучшие традиции станут предпосылкой для успеха модернизации. Следуя мудрой политике Президента, мы стремимся сохранить наследие наших предков. Мы возрождаем не только культурное достояние, но и забытые спортивные игры, — подчеркнул Жаксылык Омар.

Реализовывая программу Главы государства «Рухани жангыру», управление спорта делает большой акцент именно на национальной игре «Шоген». Наверное, поэтому у сборной региона, хорошие результаты. После успешного дебюта в феврале 2017 года, Almaty Polo Club подал заявку на участие в первом Международном турнире по поло «Almaty Snow Polo Club». В этом турнире команда состязалась с командой Мюнхена (Германия) в игре за третье место и победила своих соперников.

Стоит отметить, что в ноябре пройдет очередной республиканский турнир, и команда региона готовится к нему, чтобы попасть на международные соревнования. А уже на следующий год будет организован масштабный турнир в Алматинской области среди команд высшей и первой лиги.

Как отметил исполнительный директор Федерации поло Казахстана Айдын Жакежанов:

— Для игр используются породистые, отечественные лошади, которые на сегодняшний день приобретаются в Костанае. Лошадки обязательно должны быть трехгодовалыми, поскольку в таком возрасте они больше приспособлены к выносливости и резким трюкам на поле. По правилам в игре принимают участие 2 команды. Одна игра состоит из 4, 6, 8 чаккеров (таймов). Основным инструментом участников является клюшка длиной 150 см и мяч диаметром 8,3 см. А особенностью «Шоген» является то, что после каждого забитого мяча команды меняются воротами, дабы глаза игроков не уставали от солнечного света, ведь игра проходит под открытым небом.

После показательной игры в спорткомплексе состоялась пресс-конференция, в ходе которой были обсуждены планы на будущее и подведены итоги состоявшегося состязания.

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