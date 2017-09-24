На юге Казахстана ожидаются заморозки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Синоптики сделали прогноз ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана 25 сентября 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Синоптики сделали прогноз ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана 25 сентября 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.
На большей части территории республики ожидается погода без осадков. Лишь на севере и востоке с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и
В Жамбылской,
Днем в Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей.
В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15−20 м/с.
В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, местами — усиление ветра 15−20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15−20 м/с.
В Павлодарской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.
В
В Алматинской и Жамбылской областях ночью местами ожидается 3 мороза.