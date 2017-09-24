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23:16 (мск), источник: Kazinform

На юге Казахстана ожидаются заморозки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Синоптики сделали прогноз ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана 25 сентября 2017 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +33° 41% 762 мм рт. ст. 3 м/с

На большей части территории республики ожидается погода без осадков. Лишь на севере и востоке с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15−20, в Жамбылской области порывы 23 м/с.

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Днем в Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, местами — усиление ветра 15−20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15−20 м/с.

В Павлодарской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с.

В Алматинской и Жамбылской областях ночью местами ожидается 3 мороза.

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