На юге Казахстана ожидаются заморозки

На большей части территории республики ожидается погода без осадков. Лишь на севере и востоке с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15−20, в Жамбылской области порывы 23 м/с.





Днем в Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей.



В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15−20 м/с.



В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, местами — усиление ветра 15−20 м/с.



В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15−20 м/с.



В Павлодарской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.



В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15−20 м/с.



В Алматинской и Жамбылской областях ночью местами ожидается 3 мороза.