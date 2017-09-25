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07:07 (мск), источник: Ежедневник.by

Власть и долг перед Родиной — внизу списка приоритетов белорусов

Наиболее важным в жизни жителей Беларуси является здоровье, семья и дети.

Источник: Reuters

Об этом свидетельствуют данные Института социологии НАН Беларуси, озвученные в ходе презентации конференции Кастрычнiцкага эканамiчнага форуму (KEF-2017), которая пройдет 2—3 ноября в Минске.

Согласно данным социологического исследования, в топ-5 главных приоритетов белорусов входят: 1. Здоровье; 2. Семья; Дети; Любовь; Материально-обеспеченная жизнь.

В топ-5 приоритетов, оказавшихся внизу списка приоритетов, попали (по убывающей): 1. Долг перед Родиной; 2. Возможность получать любые удовольствия; 3. Власть; 4. Общественное признание, известность, репутация; 5. Творчество.

Стоит обратить внимание на тот факт, что главные приоритеты белорусов с течением времени существенно изменились. Так в 2005 году приоритет «здоровье» отмечали всего около 45% жителей страны, тогда как примерно 71% называли главным приоритетом семью, а 70% — детей. В 2016 году уже более 85% назвали главным приоритетом — здоровье. При этом приоритет «семья» выбрали 72% белорусов, а детей — все те же 70%. Так что дети — наша незыблемая ценность.

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