Власть и долг перед Родиной — внизу списка приоритетов белорусов

Стоит обратить внимание на тот факт, что главные приоритеты белорусов с течением времени существенно изменились. Так в 2005 году приоритет «здоровье» отмечали всего около 45% жителей страны, тогда как примерно 71% называли главным приоритетом семью, а 70% — детей. В 2016 году уже более 85% назвали главным приоритетом — здоровье. При этом приоритет «семья» выбрали 72% белорусов, а детей — все те же 70%. Так что дети — наша незыблемая ценность.