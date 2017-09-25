На Белорусское направление может выйти «метропоезд»

Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал исполнительный директор ЦППК Максим Дьяконов. По его словам, новые поезда могут ходить от Белорусского вокзала до Одинцово.

«Два электропоезда серии “Иволга” сейчас курсируют на маршруте Новопеределкино — Москва на Киевском направлении. Никаких значительных технических проблем у электропоездов мы не выявили, поездом довольны. Он напоминает метропоезд “Москва”, устроен как единый состав: между вагонами нет тамбуров, его можно пройти из одного конца в другой по сквозному проходу», — сказал Дьяконов.

Однако он добавил, что в этом составе меньше посадочных мест, поэтому его целесообразно пускать внутри Москвы на короткие маршруты, где поездка длится не дольше 20−25 минут. Например, от Новопеределкино до Киевского вокзала поезд доезжает за 16−19 минут.

«Иволгу» рассматриваем как один из типов подвижного состава для закупки. Ее можно было бы поставить на маршруте Одинцово — Белорусский вокзал. В следующем году должен быть построен дополнительный главный путь от Одинцово до Белорусского вокзала. Это позволит добивать на маршрут электропоездов. Одинцово — крупный город, там же находится Сколково, поэтому для нас важно обеспечить участок электропоездами, — подчеркнул Дьяконов.

Кроме того, «Иволги» могут появиться на Ярославском направлении и курсировать до Мытищ. Также в этом году ЦППК закупит 24 электропоезда серии ЭП2Д, которые строит Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуеве. Первую партию уже получили, до конца года поступит еще 12 поездов.

«Новые поезда оснащены кондиционерами, поручнями, бегущей строкой, большими туалетными комнатами, есть места для маломобильных граждан. Мы использовали новое решение для оформления интерьера: сиденья не одного цвета, а разноцветные. Состоят поезда из 11 вагонов», — заключил Дьяконов.