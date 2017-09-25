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17:18 (мск), источник: m24.ru

Фрейд, Ельцин и КГБ. Невитринная жизнь Московского дома книги за 50 лет

25 сентября легендарному Московскому дому книги на Новом Арбате исполняется 50 лет. С 1967 года он не утратил статуса самого большого книжного в стране. В магазине до сих пор работают несколько человек, которые открывали его полвека назад. Они рассказали, на какие издания охотились советские книгочеи, какую книгу сотрудники КГБ забирали с черного входа, что в МДК купил Билл Клинтон и как продавали биографии Ельцина в лихие 1990-е.

Источник: РИА "Новости"

Конец 1960-х: открытие МДК и 50-летие Октября

Ассортимент для главного книжного страны начали подбирать за год до открытия. На работу в новый магазин брали лучших библиотекарей, продавцов и выпускников книготоргового училища и техникума. Екатерина Леонова рассказала, что первый директор МДК Тамара Вишнякова набирала штат прямо у них на экзаменах и взяла почти всю группу.

«Мы готовились к открытию, ели арбузы, выносили строительный мусор и отдраивали паркет и мрамор. В то время в магазине были полностью стеклянные двери, и для них не было специальных замков, а литературу и мягкую финскую мебель уже привезли. И мы тут ночевали, сторожили книги», — вспоминает Екатерина Леонова, которая начинала работать в отделе политической литературы.

На открытии магазина очень много московской интеллигенции. В этот день в магазине выступал советский писатель Ираклий Андроников.

«Было столько народа, мы стояли за прилавком как мышки, прижатые к стене. На нас был красивый оливковый костюм и блузка, на нас приходили посмотреть. В магазине была литература, которая везде уже закончилась», — рассказывает Леонова.

Тогда у людей был совсем другой интерес к литературе. Мы получали книги тысячами, и могли продать пять тысяч книг одного наименования за день.
Екатерина Леонова
Продавец

1967-й был годом 50-летия Октября. В тот год выходило много книг, связанных с этой датой, например «Советские финансы за 50 лет», «Советский транспорт за 50 лет», и они пользовались большим спросом.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 1967 году вышло первое издание книги Александра Верта «Россия в войне 1941−1945 годов». Спрос на нее был невероятным. В начале 2000-х ее покупали уже в разы меньше, вспоминает продавец.

1970−1980-е: Платон, талоны и беспорядки

В 1970-е годы москвичи вели настоящую охоту на новые книги, особенно на философскую литературу. К моменту открытия на площади у магазина уже собиралась толпа. «Я помню громкий топот по лестнице, люди бежали лавиной на новую книгу. В самых популярных отделах ставили ограждения, на нас сдвигали прилавки, все падало. Некоторые нарочно устраивали беспорядки, чтобы купит не одну книжку. Когда продавали “Диалоги” Платона, даже приходилось вызывать милицию», — вспоминает Екатерина Леонова.

Как-то ребята из ГКБ просили оставить им пачку «Введения в психоанализ» Фрейда. Потом они ко мне поднимались с черного входа, чтобы их не видели спекулянты, и я им выдавала Фрейда с черной лестницы.
Екатерина Леонова
Продавец
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Она рассказывает, что «Золотую ветвь» Джеймса Фрезера (книга о первобытной магии, мифологии, тотемизме, анимизме, табу и обычаях разных народов) тогда продавали сотнями за один раз, а сейчас магазин заказал бы всего пять экземпляров.

«К нам часто приходил Вячеслав Тихонов, он часто покупал мемуары, особенно любил военные. Тогда было сложно купить книгу Жукова “Воспоминания и размышления”, мы ходили к директору и просили достать эту книгу специально для него», — вспоминает она.

Во время загрузки произошла ошибка.
Нашим постоянным покупателем был Георгий Вицин, он покупал очень много книг по философии. За такой внешностью скрывался глубокий и умный человек, но он все время шутил. Когда мы просили у него автограф, Вицин рисовал шарж на себя и подписывался «Гоша».
Екатерина Леонова
Продавец

Если какой-то отдел не выполнял план по продажам, директор, пользуясь своими связями, просила достать советский энциклопедический словарь. С ним можно было выполнить план за один день.

Книги в то время стоили три-четыре рубля, а он стоил аж 20 рублей, и этого словаря можно было продать тысячу за день.
Soviet money

В то время издательства выпускали книги по четкому плану, который составлялся на год. Все знали, когда придут планы, и оставляли в них заказы на книжки. Книгу нужно было забрать за две недели, а когда срок истекал, остатки продавали всем желающим. «Тут начиналось что-то страшное — безумный ажиотаж. Так мы жили до начала 1990-х годов», — вспоминает Леонова.

Утром перед входом в магазин стояла толпа. После того как двери одновременно распахивались с двух сторон, толпы людей бежали по двум лестницам наверх, вставали около прилавков и честно ждали, когда что-нибудь вынесут.
Надежда Михайлова
Директор МДК

1990-е: тележка с Ельциным и Кастанеда

В 1990-е во время гиперинфляции книги первое время продавали по старым, смехотворно низким ценам. «На книге была напечатана цена “3 руб.”, а рубль уже столько не стоил, но мы по-прежнему продавали книги по старым ценам и ничего не могли сделать, не знали этого механизма», — вспоминает Екатерина Леонова.

Это был жуткий период. Посетители в 1990-е были очень озлобленные. Без конца возникали дискуссии. Люди были очень политизированными.
Екатерина Леонова
Продавец
Pro-Yeltsin demonstration 1993
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Чтобы хоть что-то заработать, магазин начал сдавать площади в субаренду. Часть здания снимала фирма, занимающаяся продажей компьютеров, а на первом этаже расположилась фирма «Купина», продававшая антиквариат.

В 1991 году начали пользоваться спросом биографии Бориса Ельцина. Магазин заказал около тысячи штук, но оказалось, что она была написана таким мелким шрифтом, что читать ее приходилось с лупой. «Ее нужно было как-то продать. Мы с подругой погрузили около тысячи книг на тележку, вывезли на Калининский проспект (сейчас — Новый Арбат. — Ред.) и поехали к Белому дому, где в тот день выступал Ельцин», — рассказывает Леонова.

Мы шли вместе с толпой, и люди разбирали книги, даже не открывая. По пути мы распродали всю тележку.
Екатерина Леонова
Продавец

Михаил Горбачев и Юрий Лужков приходили в МДК на презентации каждой своей книги. Ельцин приезжал вместе с женой Наиной Иосифовной.

Сотрудницы рассказывают, что в 1990-е в магазин приезжал Билл Клинтон с Хиллари. Он зашел в магазин не с того входа и купил икону.
Photograph of President William Clinton and President Boris Nikolayevich Yeltsin at Springwood, the Home of Franklin Delano Roosevelt in Hyde Park, New York , 10/23/1995
В МДК и сейчас заходят первые лица — бывшая жена президента Людмила Путина каждый месяц покупает тут книги по философии и социологии.
Екатерина Леонова
Продавец

В самом начале 1990-х сверхпопулярным стал учебник «Введение в философию» Ивана Фролова — первый учебник по философии после марксистско-ленинской философии. За один день в МДК продали пять тысяч экземпляров.

В 1990-е появилось много оккультной литературы, книги секты «Аум Синрике» (запрещена в России. — Ред.). Карлоса Кастанеды.

Появились Библии, а мы были уверены, что никогда не будем их продавать, вспоминают продавцы.

В конце 1990-х на книжных стеллажах начали появляться классики — Владимир Соловьев, работы Николая Бердяева, Ивана Ильина.

2000-е и 2010-е: детская литература и «Алхимик»

Начало нулевых в книжном ознаменовалось визитом Пауло Коэльо с его знаменитым «Алхимиком». Этой книгой были завалены все столы, и покупатели расхватывали ее мгновенно.

Магазин не могли закрыть из-за очереди, которая тянулась до кинотеатра «Октябрь».

О том, что в магазине происходит сейчас, рассказала его директор Надежда Михайлова.

Сейчас в магазине около 200 тыс. названий книг, а когда он открывался, тут было около 40 тыс. наименований. Ежедневно в магазин приходят от 3 до 5 тыс. человек. Ассортимент растет, а тиражи падают. Сейчас средний тираж — 4−5 тыс. экземпляров.
Надежда Михайловна
Директор МДК
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В начале 2000-х было около трех тысяч наименований книг для детей, и их покупали очень мало. Сейчас в МДК — около 15 тыс. детских книг, и они продаются лучше всего. Особым спросом пользуется научно-популярная и развивающая литература для детей. В сегменте книг для детей она составляет больше 40%.

— Много интеллигенции уехали в 1990-х годах, рассказывает Людмила Мартынова, которая со дня открытия возглавляла отдел подписной литературы. — Но они приезжают и заходят к нам. Год назад к нам пришел пожилой мужчина и говорит: вы знаете, я здесь не был 25 лет, но помню Мартынову Людмилу. Я его узнала, это был декан энергетического института. Он подошел ко мне со словами: «Вы еще живы?» А я ему говорю: «А вы?» Оказалось, что он все это время был в Америке.

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