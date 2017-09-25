Урин заверил, что без разрешения Серебренникова изменений в балете «Нуреев» не будет

Источник: Агентство «Москва»

По словам господина Урина, работа Кирилла Серебренникова «уже практически сделана». «Во всей этой истории есть еще одна важная деталь: в прессу и в интернет попали совершенно непонятно откуда взявшиеся фотографии, которые никакого отношения к спектаклю не имеют. И вокруг них началась околотеатральная возня. Так вот я говорю: никаких изменений спектакля без разрешения режиссера и хореографа не будет и быть не может. Это правило нашего театра», — подчеркнул он.

В пятницу стало известно, что премьерные показы балета «Нуреев» пройдут 9 и 10 декабря. О переносе премьеры балета «Нуреев» стало известно в июле. Владимир Урин заявлял, что балет перенесли из-за того, что спектакль не был готов. Вопрос о сроках выхода спектакля должен был решиться после встречи с господином Серебренниковым, который не сможет присутствовать при постановке, так как находится под домашним арестом.

Кириллу Серебренникову инкриминируется участие в хищении не менее 68 млн руб. бюджетных средств в рамках разработанного им самим проекта «Платформа».