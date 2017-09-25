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03:19 (мск), источник: Восток Медиа

Новая неделя в Хабаровском крае начнётся с осадков и ветра

В некоторых районах существенно ухудшится температурный фон.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 55% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

После относительно теплых выходных, которые могли бы быть настоящими представителями бабьего лета, но помешали ветер и осадки вечером в воскресенье, погодная ситуация в Хабаровском крае продолжит усугубляться. Во многих населённых пунктах ожидаются дожди разной интенсивности, и даже там, где их не будет, своё слово скажут усилившийся ветер и похолодание.

В Хабаровске дневная температура понизится до 15−17 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура понизится до 17−19 °C. Дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 15−17 °C. Небольшой дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Советской Гавани дневная температура понизится до 17−19 °С. Возможен небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Охотске дневная температура останется на отметке 10−12 °C. Пройдёт небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Вяземском дневная температура понизится до 16−18 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Чегдомыне дневная температура понизится до 12−14 °C. Возможен небольшой дождь. Скорость западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Аяне дневная температура понизится до 11−13 °C. Небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Чумикане дневная температура снизится до 11−13 °C. Пройдёт дождь. Скорость северо-восточного ветра прогнозируется на уровне 12−17 м/с.

В Бикине дневная температура понизится до 18−20 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура понизится до 13−15 °C. Дождь. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

В Троицком дневная температура понизится до 15−17 °C. Небольшой дождь. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 10−15 м/с.

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