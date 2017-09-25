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03:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Командующий уссурийской 5-й армией генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии

Снаряд попал в командный пункт, где находился российский военный.

Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.

Командующий уссурийской 5-й армией генерал-лейтенант ВС России Валерий Асапов погиб при минометном обстреле террористов ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии. Его представили к награде посмертно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Валерий Асапов был старшим военным советником РФ и помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Он погиб в ходе минометного обстрела террористами «Исламского государства» неподалеку от этого сирийского города. Снаряд попал в командный пункт, где находился российский военный.

«Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант В. Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГ генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего по данным военного ведомства за время операции в Сирии погибли 35 россиян.

Как сообщает газета «Известия», на данный момент долина реки Евфрат в районе Дейр-эз-Зора является единственным крупным районом, частично контролируемым ИГ. За полное освобождение города идут ожесточенные бои. 5 сентября сирийская армия прорвала более чем трехлетнюю блокаду города со стороны боевиков. В последние несколько недель военные Сирии при поддержке ВКС РФ освободили от террористов значительные территории.

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