Командующий уссурийской 5-й армией генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии

Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.

Командующий уссурийской 5-й армией генерал-лейтенант ВС России Валерий Асапов погиб при минометном обстреле террористов ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии. Его представили к награде посмертно, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Валерий Асапов был старшим военным советником РФ и помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Он погиб в ходе минометного обстрела террористами «Исламского государства» неподалеку от этого сирийского города. Снаряд попал в командный пункт, где находился российский военный.

«Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант В. Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГ генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего по данным военного ведомства за время операции в Сирии погибли 35 россиян.