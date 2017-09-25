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03:27 (мск), источник: Восток Медиа

Синоптики пообещали приморцам снег с дождём

Новая неделя принесёт в регион заметное похолодание.

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Источник: Восток Медиа

Погода продолжает радовать жителей Приморья солнцем и теплом. Однако в середине новой недели в регионе начнёт холодать. Более того, в некоторых районах края в ближайшее время уже может пройти снег с дождём, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 25 сентября, погоду в Приморском крае определит поле повышенного атмосферного давления. Сегодня в регионе установится облачная погода без осадков. Умеренный ветер будет дуть с юго-запада и юга. Температурный фон в разных районах края составит от +14 до +26 градусов.

В краевом центре сегодня ожидается переменная облачность. При умеренном западном и юго-западном ветре столбики термометров поднимутся до 21−23 градусов со знаком «плюс». При этом температура воды в Амурском заливе по-прежнему высокая — 19 градусов.

По данным портала «Примпогода», на новой неделе погода в Приморье будет отличаться большим разнообразием. Так, завтра, 26 сентября, по краю возможны кратковременный дождь и гроза. При этом температурный фон будет выше, чем сегодня.

В середине недели характер погоды изменится. Регион окажется в зоне фронтальных разделов, местами пройдут дожди. Ночью потеплеет, днём за фронтом придёт холодная воздушная масса, и температурный фон заметно понизится до +13…+22 градусов.

До конца недели в поле пониженного атмосферного давления сохранится неустойчивая, временами с осадками погода. Ко всему прочему в крае продолжится понижение температурного фона, на северо-востоке края осадки возможны в виде дождя с мокрым снегом.

В краевом центре в первую половину недели осадков не предвидится. Небольшой дождь возможен только в ночь на среду, 27 сентября. Средний температурный фон днём составит +19… +23 градуса. В среду температура воздуха начнёт падать и понизится на 2−4 градуса.

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