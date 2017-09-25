Новосибирская епархия наградила бойцов Росгвардии
Они задержали вандала.
Они задержали вандала.
Медалями «За служение Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви» III степени награждены старшина полиции Денис Маковецкий и старший сержант полиции Сергей Катанцев. Награду вручил управляющий Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви митрополит Тихон и настоятель собора во имя святого князя Александра Невского протоиерей Александр Новопашин.
«В ночь на 1 августа сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, который с помощью лестницы поднялся на памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, расположенный у стен
Памятник, который повредил мужчина, был открыт 16 июля на территории Собора Александра Невского. Так был отмечено 99 лет со дня расстрела царской семьи. Последний русский царь, его жена и пятеро детей (РПЦ) причислены к лику святых и почитаются, как «царственные страстотерпцы».