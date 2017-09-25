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07:02 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирская епархия наградила бойцов Росгвардии

Они задержали вандала.

Медалями «За служение Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви» III степени награждены старшина полиции Денис Маковецкий и старший сержант полиции Сергей Катанцев. Награду вручил управляющий Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви митрополит Тихон и настоятель собора во имя святого князя Александра Невского протоиерей Александр Новопашин.

«В ночь на 1 августа сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего мужчину, который с помощью лестницы поднялся на памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, расположенный у стен Александро-Невского собора в Новосибирске и топором нанес удары по лицу статуи цесаревича Алексея», — сообщает пресс-служба Новосибирской Метрополии Русской Православной Церкви (РПЦ).

Памятник, который повредил мужчина, был открыт 16 июля на территории Собора Александра Невского. Так был отмечено 99 лет со дня расстрела царской семьи. Последний русский царь, его жена и пятеро детей (РПЦ) причислены к лику святых и почитаются, как «царственные страстотерпцы».

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