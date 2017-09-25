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03:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Африканцы едут в Хабаровск за русским языком

Студенты прибывают из самых разных стран континента — от Египта до ЮАР.

Хабаровские высшие учебные заведения выбирают для изучения русского языка не только представители Азии, но и африканских стран. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Африканские студенты у нас — с прошлого года. Были студенты из Марокко и Нигерии. Они стабильно едут изучать русский язык — это курсы русского языка или подготовительное отделение. Не все они остаются в вузе на основные образовательные программы, в частности, остался только один на магистратуру. Марокканцев в прошлом году было трое, один из них остался для обучения в магистратуре, нигерийцев — двое. Кроме того, по линии министерства образования России на изучение русского языка с дальнейшим поступлением на основные образовательные программы к нам приедут по два представителя Алжира и Египта. Возможно их будет и больше. В работе заявки на студентов из Зимбабве и ЮАР. Все они едут изучать русский язык», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления международной деятельности ТОГУ Татьяна Сытникова.

Кроме того, ещё один алжирец сам выбрал ТОГУ для изучения русского, и уже прибыл в Хабаровск. После получения достаточных языковых знаний, он собирается поступать в аспирантуру по архитектуре.

В прошлом году в ТОГУ учились представили 21 страны, включая СНГ, Африку, Азию. В этом году также ожидают представителей Камеруна и Тайваня.

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