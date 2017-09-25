Африканцы едут в Хабаровск за русским языком

«Африканские студенты у нас — с прошлого года. Были студенты из Марокко и Нигерии. Они стабильно едут изучать русский язык — это курсы русского языка или подготовительное отделение. Не все они остаются в вузе на основные образовательные программы, в частности, остался только один на магистратуру. Марокканцев в прошлом году было трое, один из них остался для обучения в магистратуре, нигерийцев — двое. Кроме того, по линии министерства образования России на изучение русского языка с дальнейшим поступлением на основные образовательные программы к нам приедут по два представителя Алжира и Египта. Возможно их будет и больше. В работе заявки на студентов из Зимбабве и ЮАР. Все они едут изучать русский язык», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления международной деятельности ТОГУ Татьяна Сытникова.