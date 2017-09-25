Почти 13 тысяч жителей Владивостока могут остаться без воды и электричества

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.

«Приморская генерация» АО «ДГК» и крупнейшие поставщики ресурсов Владивостока направят совместные уведомления должникам, в сентябре их получат почти 13 тысяч жителей. Общий долг абонентов за тепловую энергию, электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение превышает 1,1 млрд рублей. Все должники, получившие совместные уведомления, не платили за ЖХК более двух месяцев и теперь попадают под угрозу отключения от подачи ресурсов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Приморская генерация (филиал АО «Дальневосточная генерирующая компания») совместно с ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» и КГУП «Приморский водоканал» проведет акцию по уведомлению должников о необходимости оплаты потребленных ресурсов.

Если должники в ближайшее время не предпримут мер по погашению задолженности, то компании могут предъявить им иски о взыскании долга в судебном порядке. В этом случае помимо основной суммы долга неплательщики будут вынуждены оплатить штрафные санкции и судебные издержки. Кроме этого, недобросовестным потребителям грозят начисление пеней по день фактической оплаты задолженности, визиты судебных приставов, аресты имущества, банковских счетов и автомобилей, запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью и автотранспортом, на выезд за пределы РФ.

«Для ресурсоснабжающих организаций важно своевременно получать оплату с населения, поскольку эти средства обеспечивают работоспособность предприятий, проведение обязательных плановых ремонтов и поддержание в надежном состоянии оборудования, которое обеспечивает выработку и транспортировку тепловой и электрической энергии, холодного водоснабжения.

Из-за халатного отношения ряда абонентов к обязанности своевременно оплачивать коммунальные услуги могут пострадать добросовестные потребители. Этого допустить мы не можем, поэтому мы вынуждены объединять усилия и применять крайние меры воздействия на должников, — подчеркнул заместитель директора по сбыту СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» Валерий Червонный.

Все три ресурсоснабжающие организации готовы идти навстречу своим потребителям и предлагают заключить договор о реструктуризации, который позволяет оплачивать долг поэтапно в течение года. В случае соблюдения условий такого договора, абоненту фиксируется только ранее начисленная пеня, которая не пересчитывается в течение всего периода реструктуризации, приостанавливается подача иска в суд о взыскании долга.

Об условиях заключения договора о реструктуризации можно узнать на официальных сайтах компаний, в абонентских отделах и по телефонам «горячей линии»:

АО «ДГК» — 8 (423) 279−60−00 .

ПАО «ДЭК» — 8−800−333−0−444.