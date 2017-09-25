Австралия намерена создать собственное космическое агентство

«Мы намерены основать Национальное космическое агентство Австралии», — сказал Бирмингем на открытии Международного австронавтического конгресса в Аделаиде. Он уточнил, что новая организация будет изучать космическое пространство в мирных целях, заниматься разработкой и внедрением новых космических технологий.