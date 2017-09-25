Возле придорожного кафе под Красноярском люди заметили двух медвежат на деревьях
Животных заметили 24 сентября.
Животных заметили 24 сентября.
Под Красноярском люди заметили двух медвежат на деревьях. Видео появилось в группе «ЧП Красноярск».
Животных заметили 24 сентября. На кадрах видно, как два медвежонка сидят высоко на ветках деревьев. Рядом с деревьями расположена деревянная постройка. Как поясняет автор видео, медвежат он заметил в придорожном кафе, расположенном на 45-м км трассы М-54.
Пользователей соцсетей взволновала мысль, что поблизости с медвежатами могла быть и медведица.
Ранее красноярец встретился с медведем в Октябрьском районе города. Чтобы спастись от хищника, мужчина залез на дерево. В этом районе следы медведей уже замечали в конце августа.