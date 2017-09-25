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04:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Возле придорожного кафе под Красноярском люди заметили двух медвежат на деревьях

Животных заметили 24 сентября.

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Под Красноярском люди заметили двух медвежат на деревьях. Видео появилось в группе «ЧП Красноярск».

Животных заметили 24 сентября. На кадрах видно, как два медвежонка сидят высоко на ветках деревьев. Рядом с деревьями расположена деревянная постройка. Как поясняет автор видео, медвежат он заметил в придорожном кафе, расположенном на 45-м км трассы М-54.

Пользователей соцсетей взволновала мысль, что поблизости с медвежатами могла быть и медведица.

Ранее красноярец встретился с медведем в Октябрьском районе города. Чтобы спастись от хищника, мужчина залез на дерево. В этом районе следы медведей уже замечали в конце августа.

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