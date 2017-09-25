Возле придорожного кафе под Красноярском люди заметили двух медвежат на деревьях

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7jDp8tKX3fg?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Под Красноярском люди заметили двух медвежат на деревьях. Видео появилось в группе «ЧП Красноярск».

Животных заметили 24 сентября. На кадрах видно, как два медвежонка сидят высоко на ветках деревьев. Рядом с деревьями расположена деревянная постройка. Как поясняет автор видео, медвежат он заметил в придорожном кафе, расположенном на 45-м км трассы М-54.

Пользователей соцсетей взволновала мысль, что поблизости с медвежатами могла быть и медведица.