Омичи жалуются на холод в своих квартирах
В соцсети «ВКонтакте» жители Омска сделали перекличку, в каких районах города еще не дали тепло.
В соцсети «ВКонтакте» жители Омска сделали перекличку, в каких районах города еще не дали тепло.
В воскресенье, 25 сентября, омичи в группе «Типичный Омск» соцсети ВКонтакте устроили перекличку по тем районам города, где еще не дали тепло. Как оказалось таких районов и улиц еще очень много.
Как оказалось к понедельнику все еще мерзнут жители домов на улицах Малиновского, Звездная, 19 Партсъезда, на проспекте Мира и у железнодорожного вокзала.
В тоже время тепло уже есть в домах на улицах Менделеева, Химиков, Дианова, Рокоссовского.
Отметились конечно же не все, но уже можно понять что тепло в дома омичей приходит точечно. Причем, может даже быть такое, что в одном доме уже тепло, а в соседнем все еще мерзнут.
Напомним, отопительный сезон в Омске стартовал досрочно, с 20 сентября. К сегодняшнему дню, 25 сентября, по указанию и.о.мэра города Сергея Фролова к теплу должны быть подключены все подведомственные объекты социальной сферы, среди которых школы, детские сады, больницы.
Жителям многоэтажных домов остается ждать своей очереди.