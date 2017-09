«Хайп!» и «Рейв в Иране»: красноярцам покажут лучшие документальные фильмы о музыке

Сенсация кинофестиваля Санденс и фильм открытия Beat Film Festival этого года — документально-игровая картина «Все эти бессонные ночи» (All These Sleepless Nights, реж. Михал Марчак) бросает зачарованный взгляд на современное поколение двадцатилетних. В декорациях ночной жизни Варшавы под саундтрек Caribou встретятся безудержность юности и боль взросления, танцы сутками напролет и купидоновы стрелы в сердце навылет.

Еще один фильм — новая работа известного немецкого режиссера Ромуальда Кармакара и оператора Тома Тыквера «Когда я думаю о Германии ночью» (If I Think of Germany at Night), впервые показанная на Берлинском кинофестивале. Главные герои ночного Берлина — Рикардо Виллалобос, Роман Флюгель, Move D, Ata и Соня Мунир — расскажут о том, как электронная сцена превратилась в полноправную художественную институцию, о роли музыки в их жизни, гастролях и доме.