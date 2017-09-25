В Хабаровском крае вскоре станет больше экономистов, юристов и менеджеров

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае секретари приёмных комиссий местных университетов подсчитали, сколько абитуриентов поступило к ним в этом году и какие направления подготовки выбирают чаще всего. В лидерах оказались «Экономика», «Юриспруденция» и «Менеджмент».

Всего в вузы региона зачислили около 10 тысяч абитуриентов, причём примерно 5,5 тысячи из них попали на бюджетные места. Половина от всех поступивших, 5313 человека — это жители Хабаровского края: выпускники средних образовательных школ и профессиональных организаций 2017 года. Кроме того, в вузы пришли 546 граждан иностранных государств.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, по количеству зачисленных абитуриентов в регионе лидирует Дальневосточный государственный университет путей сообщения — с результатом в 2903 человека. В Тихоокеанский государственный университет прошли 2623 человека, а Хабаровский государственный университет экономики и права набрал 764 человека. В Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет зачислили 942 абитуриента, в Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет — 554.

Самыми популярными направлениями подготовки в этом году стали экономика, юриспруденция, менеджмент, технические науки и инженерное дело, а также лечебное дело и стоматология.