В Хабаровском крае вскоре станет больше экономистов, юристов и менеджеров
Эти направления подготовки стали самыми популярными в вузах в этом году.
Эти направления подготовки стали самыми популярными в вузах в этом году.
В Хабаровском крае секретари приёмных комиссий местных университетов подсчитали, сколько абитуриентов поступило к ним в этом году и какие направления подготовки выбирают чаще всего. В лидерах оказались «Экономика», «Юриспруденция» и «Менеджмент».
Всего в вузы региона зачислили около 10 тысяч абитуриентов, причём примерно 5,5 тысячи из них попали на бюджетные места. Половина от всех поступивших, 5313 человека — это жители Хабаровского края: выпускники средних образовательных школ и профессиональных организаций 2017 года. Кроме того, в вузы пришли 546 граждан иностранных государств.
Как сообщает
Самыми популярными направлениями подготовки в этом году стали экономика, юриспруденция, менеджмент, технические науки и инженерное дело, а также лечебное дело и стоматология.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что в этом году в регионе свои двери для абитуриентов открыли 14 государственных образовательных учреждений. Квоты для желающих попасть на бюджетные места по отдельным направлениям увеличили. Больше студентов на бесплатной основе смогли принять ДВГМУ, ТОГУ и вузы