Временная регистрация вывела в 2017 году из «тени» около 1 млн казахстанцев

Источник: РИА "Новости"

«С начала года регистрацию смогли оформить 2 млн 461 тыс. человек (из них 1 млн 473 тыс. по постоянному и 988 тыс. — по временному месту жительства). Это больше, чем за весь 2016 год — 1 млн 442 тыс. граждан», — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

По мнению правоохранительного ведомства, таким образом, были выведены «из тени» около миллиона граждан, которые урегулировали свой статус, получили доступ к государственным услугам и другим социальным благам.

«При этом местные органы получили сведения о населении, необходимые при планировании развития территории, введении обязательного медицинского страхования и других целей», — отметили в МВД РК.

В пресс-службе напомнили, что в конце 2016 года в законодательство РК были внесены изменения, которые скорректировали действовавшие ранее правила регистрации граждан по месту жительства. В частности, была упорядочена процедура временной регистрации — она оформляется без снятия с постоянного места жительства на любой срок, необходимый гражданину (первоначально на год, затем продлевается). Одновременно была установлена законодательная обязанность и ответственность собственников жилья по регистрации проживающих у них граждан.

При этом процедура регистрации места жительства граждан также совершенствуется. Например, для оформления временной регистрации гражданину достаточно подать заявку на интернет-портал электронного правительства, лично являться в Центр обслуживания населения (ЦОН) нет необходимости.

«Дорабатывается программное обеспечение для введения такого же порядка и для регистрации по постоянному месту жительства — после этого постоянно зарегистрироваться также можно будет не выходя из дома», — подчеркнули в МВД РК.

Кроме того, Комитетом миграционной службы осуществлён ряд мер по упрощению процессов документирования граждан Республики Казахстан. В частности, были сокращены сроки оформления удостоверений личности и паспортов. В настоящее время это занимает 15 дней, а в ускоренном порядке документы можно оформить в областных центрах за 7 дней, в городах Астане, Алматы, Шымкенте и Актобе, где расположены изготавливающие документы производственные центры, за 2 дня.