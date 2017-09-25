Седая древность. Кто жил на нашей земле до динозавров?

В 1969 г. в тисульской газете появилась заметка о том, что экскаваторщик из пос. Ржавчик во время работы ковшом вывернул из земли саркофаг, в котором лежала девушка необыкновенной красоты в какой-то жидкости. Когда стали грузить гроб в самолёт, жидкость немного откачали. Сразу же спящая красавица стала темнеть. Вернули жидкость — принцесса вновь порозовела. Если верить этой легенде, то ещё до динозавров на кузбасской земле жили люди. Ведь Тисульской принцессе, как прозвали тогда девушку, выставили возраст 800 млн лет!

Юрий Светлаков

Юрий Светлаков, бывший ведущий телепрограммы «Шаг за горизонт», автор книг «Таинственная Сибирь», «Запрещённый «Шаг за горизонт», «Предсказание катастроф» уверен: в нашей жизни всегда есть место удивительному, и чудеса находятся там, где в них верят.

Где космический корабль?

Большинство учёных считает, что наскальные рисунки «Томской писаницы» создавали древние жители нашего региона в VI — II тысячелетии до нашей эры. В одной из передач «Шаг за горизонт» археолог Анатолий Мартынов отмечал, что конкретно прочесть эти изображения нельзя, потому что это искусство тесно связано с мировоззрением древних людей. Расшифровать можно только на основе мифологии. Например, образ летящего оленя традиционно связывают с солнцем, человекоподобных существ — с духами-предками, лодки — с переправой душ умерших в потусторонний мир.

Однако тогда же свою версию происхождения знаменитых наскальных рисунков высказал кемеровский учитель Юрий Баринов. Он считал, что под рисунками томских петроглифов находятся ещё более древние скульптуры с изображениями человеческих лиц! И вероятнее всего они не принадлежат жителям Земли. Учитель предполагал, что именно здесь произошло крушение инопланетного корабля. «Когда мы снимали этот фильм, рано утром в косых лучах солнца под наскальным изображением личины я увидел образы астронавтов. Всё зависит от нашего воображения и именно нашего понимания мира. Если смотреть на жизнь неординарно, то вы убедитесь: всё не так просто!» — говорит Юрий Яковлевич. Как знать, может быть, действительно в наших краях погребены жители другой планеты?!

Какая сила горы свернёт?

В глубине сибирской тайги Горной Шории можно найти огромные каменные строения — мегалиты. Примерный возраст этих построек — около 100 тысяч лет. Удивительно, но фрагменты каменных стен из гранитных блоков в 1−2 тыс. тонн весом сложены на горе высотой примерно в тысячу метров! Исследователи считают, что эти сооружения древнее египетских пирамид. Конечно, вряд ли человеку было бы под силу такую громадину доставить на вершину горы. Юрий Яковлевич склоняется к тому, что это всё-таки природные образования, однако удивительное никто не отменяет! Возможно, древние жрецы обладали энергией голоса. И, собравшись вместе, могли заставить двигаться каменные горы.

Тайна принцессы.

Но самая красивая кузбасская легенда — легенда о Тисульской принцессе. Если в неё поверить, то окажется, что история человечества куда древнее, чем принято считать. В книге «Таинственная Сибирь» Юрий Светлаков приводит материалы исследователя Олега Гусева, один из читателей которого предположил, что полуобезьяны Дарвина — это всего лишь неудачный результат тогдашних лабораторных экспериментов! Также приводится рассказ безымянного полковника КГБ, который утверждает, что якобы в начале сентября 1969 г. во время взрывных работ на разрезе обнаружили двухметровый мраморный ларец, который и оказался гробом с розовато-голубой жидкостью. В нём «спала» высокая (около 180 см) стройная и очень красивая женщина с большими широко раскрытыми голубыми глазами, густыми тёмно-русыми с рыжеватым отливом волосами. Одета принцесса была в белоснежное кружевное прозрачное платье. У изголовья находилась небольшая коробочка, больше напоминавшая рацию. По легенде, женщина была похоронена за миллионы лет до появления динозавров! Первоначально гроб стоял в деревянном склепе посреди леса, но со временем тот разрушился и стал частью угольного пласта.