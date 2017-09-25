Седая древность. Кто жил на нашей земле до динозавров?
Многое зависит от нашего понимания этого мира.
Многое зависит от нашего понимания этого мира.
В 1969 г. в тисульской газете появилась заметка о том, что экскаваторщик из пос. Ржавчик во время работы ковшом вывернул из земли саркофаг, в котором лежала девушка необыкновенной красоты в
Юрий Светлаков, бывший ведущий телепрограммы «Шаг за горизонт», автор книг «Таинственная Сибирь», «Запрещённый «Шаг за горизонт», «Предсказание катастроф» уверен: в нашей жизни всегда есть место удивительному, и чудеса находятся там, где в них верят.
Где космический корабль?
Большинство учёных считает, что наскальные рисунки «Томской писаницы» создавали древние жители нашего региона в VI — II тысячелетии до нашей эры. В одной из передач «Шаг за горизонт» археолог Анатолий Мартынов отмечал, что конкретно прочесть эти изображения нельзя, потому что это искусство тесно связано с мировоззрением древних людей. Расшифровать можно только на основе мифологии. Например, образ летящего оленя традиционно связывают с солнцем, человекоподобных существ — с
Однако тогда же свою версию происхождения знаменитых наскальных рисунков высказал кемеровский учитель Юрий Баринов. Он считал, что под рисунками томских петроглифов находятся ещё более древние скульптуры с изображениями человеческих лиц! И вероятнее всего они не принадлежат жителям Земли. Учитель предполагал, что именно здесь произошло крушение инопланетного корабля. «Когда мы снимали этот фильм, рано утром в косых лучах солнца под наскальным изображением личины я увидел образы астронавтов. Всё зависит от нашего воображения и именно нашего понимания мира. Если смотреть на жизнь неординарно, то вы убедитесь: всё не так просто!» — говорит Юрий Яковлевич. Как знать, может быть, действительно в наших краях погребены жители другой планеты?!
Какая сила горы свернёт?
В глубине сибирской тайги Горной Шории можно найти огромные каменные строения — мегалиты. Примерный возраст этих построек — около 100 тысяч лет. Удивительно, но фрагменты каменных стен из гранитных блоков в 1−2 тыс. тонн весом сложены на горе высотой примерно в тысячу метров! Исследователи считают, что эти сооружения древнее египетских пирамид. Конечно, вряд ли человеку было бы под силу такую громадину доставить на вершину горы. Юрий Яковлевич склоняется к тому, что это
Тайна принцессы.
Но самая красивая кузбасская легенда — легенда о Тисульской принцессе. Если в неё поверить, то окажется, что история человечества куда древнее, чем принято считать. В книге «Таинственная Сибирь» Юрий Светлаков приводит материалы исследователя Олега Гусева, один из читателей которого предположил, что полуобезьяны Дарвина — это всего лишь неудачный результат тогдашних лабораторных экспериментов! Также приводится рассказ безымянного полковника КГБ, который утверждает, что якобы в начале сентября 1969 г. во время взрывных работ на разрезе обнаружили двухметровый мраморный ларец, который и оказался гробом с
Конечно, посмотреть на находку собрались все селяне, а потом прилетел вертолёт, люди в штатском сказали, что «место заразное». Оцепили его и всех прогнали. Гроб увезли в Новосибирск. И там его следы затерялись. Быть может, эксперты из ФСБ до сих пор пытаются «разбудить» нашу «спящую красавицу»!