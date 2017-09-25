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05:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сборная России по бобслею будет готовиться к Олимпиаде-2018 в Иркутске

Сборы национальной команды по бобслею перед Олимпиадой, которая пройдёт в 2018 году в корейском Пхёнчхане, пройдут в И.

Сборы национальной команды по бобслею перед Олимпиадой, которая пройдёт в 2018 году в корейском Пхёнчхане, пройдут в Иркутск. Об этом сообщает 21 сентября 2017 года портал www.championat.com со ссылкой на президента Федерации бобслея России Александра Зубкова. Неоднократный олимпийский чемпион уже побывал в Иркутске, где провёл ряд переговоров. Он смотрел «Байкал-Арену», которая является местом будущего сбора российских бобслеистов, и гостиницы, которые находятся рядом.

«Мы долго обсуждали этот вопрос. В Иркутске есть квалифицированный персонал, и идеальная площадка для нас — “Байкал-Арена”. И было принято решение в пользу Иркутска, он находится в выгодном географическом положении. Кроме того, здесь есть всё, что нам нужно: медицинская поддержка, легкоатлетический манеж, хорошее размещение и питание. Чтобы спортсмены сразу после этапов Кубка мира получили восстановление прямо здесь, адаптировались к часовому поясу и уже спокойно ехали на Олимпиаду. Сбор в Иркутске начнётся 27 января, и 5 февраля сборная улетает в олимпийскую деревню», — сказал Александр Зубков.

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