МЧС готовит учения с пожаром в здании Кольцово

По легенде, условный пожар спасателям предстоит тушить в одном из кафе на первом этаже терминала «А».

Для подвоза воды к месту «пожара» будет привлечён пожарный поезд, будет развернут настоящий штаб пожаротушения.

Оказывать психологическую помощь эвакуированным будут профессиональные психологи МЧС.

Всего в учениях будут задействованы 18 единиц техники, более 50 человек, в том числе пожарные, спасатели, медики, полиция, аварийно-спасательная служба аэропорта.