МЧС готовит учения с пожаром в здании Кольцово
Главное управление МЧС России по Свердловской области заявило о подготовке масштабных учений в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Главное управление МЧС России по Свердловской области заявило о подготовке масштабных учений в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
По легенде, условный пожар спасателям предстоит тушить в одном из кафе на первом этаже терминала «А».
Для подвоза воды к месту «пожара» будет привлечён пожарный поезд, будет развернут настоящий штаб пожаротушения.
Оказывать психологическую помощь эвакуированным будут профессиональные психологи МЧС.
Всего в учениях будут задействованы 18 единиц техники, более 50 человек, в том числе пожарные, спасатели, медики, полиция,
Спасатели обещают, что аэропорт будет работать в штатном режиме, задержек рейсов не будет.