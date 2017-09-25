Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Уборка продлевает жизнь
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
07:17 (мск), источник: ЕАН

Синоптики: ждать тепла в Екатеринбурге уже не стоит

Сентябрь проходит в Екатеринбурге в пределах климатической нормы, заявили синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 79% 762 мм рт. ст. 0 м/с

Самая низкая температура была 13 сентября (0,9 градуса), самая высокая — 2-го числа (26,2). При этом специалисты не видят предпосылок для радикальных изменений погоды в ближайшую неделю.

По прогнозам Гидрометцентра, ночная температура будет находиться вблизи нулевых значений, днем воздух будет прогреваться до 5−8 градусов. Небольшие заморозки возможны по ночам в окрестностях Екатеринбурга, в самом же городе на градусниках сохранятся положительные показатели. Днем вероятны дожди.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Российский генерал погиб в Сирии
Консервативный блок Меркель победил на выборах в Бундестаг
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России
Иракские курды проведут референдум о независимости
Дональд Трамп поссорился со звездами американского спорта
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь