Синоптики: ждать тепла в Екатеринбурге уже не стоит

Самая низкая температура была 13 сентября (0,9 градуса), самая высокая — 2-го числа (26,2). При этом специалисты не видят предпосылок для радикальных изменений погоды в ближайшую неделю.

По прогнозам Гидрометцентра, ночная температура будет находиться вблизи нулевых значений, днем воздух будет прогреваться до 5−8 градусов. Небольшие заморозки возможны по ночам в окрестностях Екатеринбурга, в самом же городе на градусниках сохранятся положительные показатели. Днем вероятны дожди.